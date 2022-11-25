咁型？大埔私家車遭潑白油慘變「條碼車」　街坊還原真相風向逆轉

「咁有型得唔得㗎？」網上流傳一張震撼圖片，只見大埔一部黑色私車家被「漂白」，車身遭淋上白色油漆，形成「條碼（barcode）」狀態，引起關注。其後有人上載影片顯示疑似車主在現場狼狽「洗車」，有街坊還原真相，直指車主經常胡亂泊車，「泊咗好耐下」。



一部黑色私家車橫泊在停車位外，車身被淋上白色油漆，車門被淋潑後呈現一道道直間，車頭位置則有大面積白油。（FB「大埔TAI PO」圖片）

有網民本周二（22日）在facebook群組「大埔TAI PO」上載有關照片，顯示在大埔廣福邨廣祐樓外一部黑色私家車橫泊在停車位外，車身被淋上白色油漆，車門被淋潑後呈現一道道直間，車頭位置則有大面積白油。另有網民上載影片，稱早上9時見到疑似車主拿去除殘膠的清潔劑清理油漆。

事件引起網上嘩然，有網民都認為車主見到此情此景必定十分心痛，「傳說中嘅痛車」，又笑言車身的間條紋充滿藝術感，「又一藝術作品」、「絕版…全人手制作，絕對獨一無二」、「條碼車，掃下幾錢先」，亦有人揶揄「直接去運輸處，改咗牌簿上隻色咪算囉，整都慳返」。有人錯重點讚潑油者手藝好，「後面車無事，幾好功架」。

有網民估計車主得罪人而招致結果，「泊到咁」、「係咪泊咗人哋個位」，有街坊則認得涉事私家車，「佢泊咗喺度over（超過）一個月」，亦有人指車主經常亂泊車，「此人早有前科，經常佔用人哋嘅月租位」、「大埔慣犯」。