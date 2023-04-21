雨天馬路驚見原隻燒鴨！糧尾男執走沖水焗完照食？　網民揭有破綻

俗語常說「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，但這是是咁大隻燒鴨隨街丟！台灣社交平台早前有網民上傳照片，稱在雨天看到1隻完整烤好的燒鴨在馬路中央，笑言臨近月尾，本來還以為要在發工資前「吃土」，現在卻有免費燒鴨，直呼「運氣不錯」。樓主聲稱「沖沖水…風乾…塗層油…再放烤箱即可」，更附上色香味俱全斬件燒鴨照。樓主這段難以置信的有趣經歷引來熱議，但有眼利網民留意到相中車輛疑掛着內地車牌，質疑圖片非樓主原裝拍攝，直接揭穿說「完全就是看圖說故事」。



有投稿者發文指運氣不錯，路上居然能撿到已經烤好的燒鴨。（FB爆廢公社圖片）

樓主在facebook專頁「爆料公社」發帖，表示本來適逢月尾，還以為要在發工資前要節衣縮食，未料卻在路上看到完整的燒鴨，直呼自己的運氣相當不錯，「沖沖水，風乾，塗層油，再放烤箱即可」。他又上傳3張照片，看到濕漉漉的馬路上的確「躺着」1隻完整燒鴨，相信現場下過雨，另外2張照片則是燒鴨已經斬件，分別放在碟上及由筷子夾起，令人聯想到路中的燒鴨被撿回家處理後吃掉。

帖文引來大批網民爆笑回應，甚至形容樓主比中獎的運氣更好，「在地美食更美味！」、「感謝老天爺供餐一份」、「失主將在30秒後抵達戰場」、「流浪狗：『我只是尿急，誰把我剛剛的戰利品拿走！』」、「還下了點雨配點湯喝」、「侵佔遺失物可不行，應該拿到就近警局報案，公告六個月無人領取，警察會通知拾獲人領回方可好好享用」、「撿到寶比中發票（六合彩）還爽」。

部分網民則分享自己在路上撿到食材的有趣經歷，「我只撿到肉包，去掉外皮便跟新的一樣」、「家人曾經撿到鱸魚和螃蟹，都是活的」、「我爸比較猛，在路上撿過一隻活龍蝦」。

有人就質疑事件真偽，稱即使屬實，樓主的舉動也非常危險，「就怕原來是要毒老鼠的」、「勤儉持家不是這樣子弄吧」。不過，很快便細心的網民看穿事件破綻，指相中車輛疑似掛着內地車牌，因而猜測地點並非台灣，而另外2張燒鴨圖也疑似網上曾出現過的圖片，質疑樓主非原裝拍攝，而上找來圖片故湊故事。