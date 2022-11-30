比特犬咬人！16歲少女遭家中愛犬突襲獲繼父營救　1招保腳免截肢

美國紐約發生比特犬攻擊人事件！16歲少女在家中，突然被父母所養的比特犬襲擊，緊咬她的腿並用力撕扯，母親及繼父前來營救，繼父勒住狗頸令牠鬆口，並用皮帶綁住女兒被咬的腿來止血，經６小時手術重建肌肉及韌帶，讓她免去截肢的命運。



萊克謝被家中其中一隻比特犬Southy襲擊，肯得繼父用皮帶當止血帶才能保住右腳。（Twitter）

綜合外媒報道，居於紐約的16歲少女萊克謝（Lexie Beebe），與母親及繼父同住，家中養了8頭比特犬來守衛家門。萊克謝與這些狗十分友好，平時亦會睡在她的床上。

早前某天夜晚時份，萊克謝與朋友在睡房，當她走到樓下時被其中一隻比特犬Southy襲擊，Southy先發出低吼後，突然撲上前咬萊克謝的喉嚨，萊克謝轉身避開，但Southy轉移咬向她的腿，用力撕扯她的皮肉，並聽到牠的耳在磨其骨頭的聲音，萊克謝只能大叫求救。

母親及繼父聽到求救聲立即前來營救，被眼前一幕嚇倒，只見天花及牆上都是血，更有肉塊掉在地上，此時Southy仍死咬着萊克謝不放，繼父想扳開Southy的口但不成功，於是勒住Southy的頸才能令牠鬆口，並且用皮帶充當止血帶，綁住女兒及受傷的腿，以免失血過多。

美國紐約再發生比特犬襲擊事件。（示意圖，Law Office of Sonja Duckstein）

萊克謝被送院急救，經6小時手術重建肌肉及韌帶，但腳趾因神經受損而失去知覺，幸好繼父替她止血的處理方法，替她保住了全腿，免受截肢之苦。

萊克謝指Southy從未表現出攻擊傾向，甚至會跟只是嬰兒的弟弟一起睡。經今次事件令家人對比特犬失去信心，Southy已遭人道毀滅，另7隻則被送走，因怕牠們會襲擊孩子。