畀狗睇？物管公告勸狗狗勿隨地便溺　網民秒懂隱藏含意：高情商！

飼養寵物不但要有愛心，更要當個負責任的主人，做好善後清潔工作。有台灣網民早前享一則公寓的公告，內容致「社區全體狗狗」希望牠們注重清潔，不要隨地大小便，以免影響環境衛生。樓主嘲諷管理處「最好是牠們看的懂啦」，但不少網民卻看穿公告「高情商」，目的是諷刺一眾不講衛生的狗主。



疑似是屋苑法團通告跟狗隻說不要隨地大小便，避免影響環境衛生，有人覺得有趣，亦有人認為是指桑罵槐嘲諷不注意衛生的狗主。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院討論區」發帖，附上1張屋苑大廈向「社區全體狗狗」發出的通知，寫道「請配合人類生活水準，勿任意隨地大小便，污染環境衛生，破壞主人聲譽，影響人狗間友好關係。謝謝合作！」，讓樓主不禁發笑，表示「最好是牠們看的懂啦」。

帖文引來網民討論，不少人反認為樓主看不懂公告的背後含意，認為管理處只是換個方式反諷不負責任的狗主，「跟人講人聽不懂，只好跟狗說了」、「指桑罵槐」、「很多人其實也看不懂人家的標示」、「可能是把那些不聽勸的人當狗吧」、「罵著丫鬟，暗指小姐」。

不少人都認為主人不控制好自己寵物，大廈法團唯有用這樣方式反諷狗主，「跟人講人聽不懂，只好跟狗說了」、「指桑罵槐」。（示意圖 / Getty Images）

有人則指出作為狗主不自重，還要別人提醒其實非常丟臉，「社區貼這種公告其實蠻丟臉的，這種事情也要人家跟飼主講，悲哀啊」、「管委會的人就會跳出來說，我該做的都做了！是牠們看不懂不關我的事」；另有人則稱讚大廈公告高招，「說話的藝術，和善婉轉的把事情告知完畢」、「好可愛的公告」、「高情商公告」。