Google熱搜中英對譯2022　多疫情相關字　呢個國家英文最多人關心

想快速了解一個外語的意思，很多人都會直接求助「Google大神」！Google香港今日（6日）公布2022年搜尋榜，包括最多人在Google搜尋英譯中及中譯英的字眼，當中大多與疫情有關的字詞，包括核酸檢測、喉嚨痛、隔離等，大家抗疫3年，不妨挑戰一下對於以下字詞的中英文知道多少！下文有完整排行榜及對譯答案。



Google熱搜中譯英的字詞多數與疫情有關，包括核酸檢測、喉嚨痛、快速測試、全民檢測和確診。（資料圖片）

Google 香港 2022 年度熱搜中譯英

1.烏克蘭 Ukraine

2.母校 alma mater

3.核酸檢測 nucleic acid tests

4.喉嚨痛 sore throat

5.快速測試 rapid antigen test

6.全民檢測 Compulsory Universal Testing

7.倉鼠 hamster

8.消費券 Consumption Voucher Scheme

9.確診 Diagnosed

10.柬埔寨 Cambodia

亦有不少人搜尋倉鼠的英文，相信是今年頭政府曾稱倉鼠可能傳播病毒，需大規模撲殺而引起關注。（資料圖片）

中譯英的字詞多數與疫情有關，包括核酸檢測、喉嚨痛、快速測試、全民檢測和確診，亦有人搜尋倉鼠的英文，相信是今年頭政府曾稱倉鼠可能傳播病毒，需大規模撲殺而引起關注。至於榜首的烏克蘭2月時遭俄羅斯軍隊入侵，兩國交戰震撼世界，同時成為香港人最多搜尋的中譯英詞語。而「母校」的正確英文都榜上有名，可能與特首李家超曾以「mother secondary school」稱呼母校九龍華仁書院有關。

Google香港今日（6日）公布2022年搜尋榜，包括最多人在Google搜尋英譯中及中譯英的字眼，當中大多與疫情有關的字詞。（資料圖片）

Google 香港 2022 年度熱搜英譯中

1.PCR test 聚合酶鏈反應測試

2.paracetamol乙醯胺酚

3.quarantine 隔離檢疫期

4.aloft 高高在上

5.paranoid偏執狂

6.wrung 擰乾

7.tacit 心照不宣

8.cynic 犬儒、憤世嫉俗的人

9.ulcer 潰瘍

10.swill 泔水又稱餿水

至於Google熱搜英譯中排行，首3位都是與疫情有關的字詞，包括新冠肺炎檢測的「PCR test」、止痛藥成份「paracetamol」及隔離檢疫期「quarantine」。