離譜！家姐放低3個月大B女　僅留尿片奶樽　細妹嘆：啲樽完全冇奶

這位媽媽也太不負責任了吧？有女生早前發文大呻，表示姐姐的女兒，其3個月大的外甥女一向交由母親照顧，但某天母親沒有空，姐姐竟強行把BB女交低便去上班，而且當天只放下尿片和奶樽便離開。樓主完全沒有照顧嬰兒的經驗，而最離譜的是，「我家姐堅持緊要餵人奶，但係啲樽完全冇奶！」。事件令樓主白白浪費了一整天假期，「我原本都係想廢一日，結果而家又要幫佢湊女！！！」。



女生指3個月大的外甥女一向交由母親照顧，可是母親當天有事，姐姐竟強行把BB女塞給她照顧。（《孩子別哭》劇照）

該名女生在香港討論區以「擺低個B畀我係咩意思？」為題發帖，指姐姐的女兒現時3個月大，在上班日子，嬰兒大多交由母親照顧，惟母親某天臨時有事，姐姐便請樓主幫忙。

樓主稱與姐姐不同住，而姐姐不知她當天放假，竟叫樓主請假去幫忙照顧小孩，令樓主十分不忿道，「心諗點解妳自己唔請假？個女聽講係妳㗎喎」，又大呻在家休息的計劃被打亂，「冇啦啦一早畀佢嘈醒已經好燥，仲要幫佢做義工湊女」。

樓主最後也讓姐姐帶外甥女到其家中，但對方卻遲到足足1個小時，並解釋稱請了半天假，故在家中與女兒玩了一會才出發，還批評樓主的住家太不方便，樓主對此更為不解，「都請得半日，點解唔請足全日同妳粒寶貝玩？」。

樓主表示，後來姐姐只放下尿片和空奶瓶便離開，樓主不禁慨嘆，「我識鬼換片咩？佢叫我自己看看YouTube有冇教學」，而姐姐聲稱在餵母乳，但交出的只有空奶瓶，樓主無奈笑言，「係咪畀水佢飲就得？」；由於帶外甥女回母親家過於麻煩，樓主最後只好叫母親到自己家中幫忙。

姐姐聲稱在餵母乳，但交出的只有空奶瓶，樓主無奈笑言，「係咪畀水佢飲就得？」。（《愛回家》劇照）

不少網民直斥樓主的姊姊不是盡責母親，更建議下次不用理會其請求，「得3個月，咁夠膽擺低畀你」、「妳家姐真係好過份，擺低尿片同奶樽畀妳就唔理，最緊要係冇奶或奶粉，咁BB食咩？」、「下次咪鬼理妳家姐」、「生B仲返乜工，畀人湊好易出事」、「妳問佢收返錢囉，$300一粒鐘」。

惟也有部分人認為幫家人照顧小朋友也屬應該，樓主應和善地對待外甥女，「對妳外甥女好啲，妳都是佢嘅阿姨」、「妳都好冇同情心同愛心，家姐要返工幫手湊B都唔得？所以話婚後真係兩伙人」。