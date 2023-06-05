嫌女友朋友多節目多　港男呻難融入圈子　憂結婚後老婆常不在家

伴侶相處最重要就是溝通、包容和磨合，關係才能長久。早前有港男發文，指女友的朋友圈子大，經常有不同的飯聚和社交活動，就算跟他見面，亦只忙於回覆短訊，早前女友與家人打算一起到英國旅行和探親，更邀請樓主同行，但他不想跟女友家人出遊便借故婉拒。樓主女友交遊廣濶感到很困擾，又指自己曾嘗試融入對方的生活圈子，但感到彼此始終沒有共同話題，加上覺得女友永遠將家人及朋友放首位，擔憂將來婚後生活仍是如此，對未來感到迷惘。



港男發文指女友朋友眾多，經常有不同的飯聚和社交活動。（《飯戲攻心》劇照）

該名男子在香港討論區以「女朋友太多朋友及節目」為題發帖，指和女友交往3年，對方朋友眾多，每星期均會與朋友飯聚1至2次，生日飯更可多達10多餐，加上學畫畫、學做麵包和插花等，女友的生活非常忙碌。樓主稱，每周與女友見面大約有1至2天，但對方大多忙於回覆短訊和瀏覽社交媒體，而自己則與女友相反，年紀愈大朋友愈少。

樓主表示，在疫情前，女友經常與家人及朋友外遊，最近她更邀請樓主出遊，因她與家人打算到英國旅遊及探望親朋好友。惟樓主不想與女方家人出遊，便以沒有時間為由推卻，惟他卻感到寂寞，「今年是我們第一次聖誕節分開，今個聖誕節唯有獨自過，感到有點傷心。」

對於婚姻，樓主認為女友永遠把家人朋友放於首位，「當然佢哋認識耐過我好多，其實結婚後係咪應該要放棄（親友）？」，又指假如女友在婚後仍經常與親友旅行，他亦不知如何自處，直言女方亦應該要「有異性，冇人性」。他又補充指，雖自己曾嘗試和女友的親友打好關係，卻往往感到很沉悶，無法融入話題。

樓主稱，每周與女友見面大約有1至2天，但對方大多忙於回覆短訊和瀏覽社交媒體。(《羅曼史是別冊附錄》劇照）

帖文引來不少網民回覆，認為樓主根本沒有盡力融入女友的生活，「你當識多個朋友心態去認識佢朋友同屋企人，可能會有得着」、「你自己都唔想同人屋企人去旅行，證明你都唔喺咩顧家男，又冇朋友，只喺一條毒X」、「聽落你都冇試過融入佢嘅人生」。

有人則稱樓主與女友根本不是同路人，互不適合的話最終還是會分開，「咁即係大家唔夾啦，其實結咗婚都會分開」、「道不同不相為謀」、「既然係兩個世界嘅人，遲早分開」、「佢根本唔鍾意你」。不過，也有網民支情侶之間應保持私人時間，「我同男朋友一星期見一次，不知幾爽，自由自在」、「女人唔黐身最好」、「你都可以有自己生活」。