他單身時常約P！女生揭男友床頭櫃擺滿安全套：對我也只想玩玩？

知悉伴侶單身時有過放蕩的歷史，難免會令人感到憂心。有女生早在社交平台上投稿，稱與男友是透過交友app上認識，對方坦言單身時會約P（約炮），到2人正式交往後，男方也有盡量報備行蹤，務求令女友感到安心。不過，女生某天在男方家過夜時，卻發現床頭櫃內大量安全套，讓她非常擔心男友仍是渣男，「很怕他對我也只是想玩玩而已」，樓主當晚亦拒絕與男友發生關係，「他也很尊重我就抱著我睡覺」，但樓主仍久久無法入睡，遂在帖文求教「大家我這該如何克服？直接問他嗎？」。



有女生發文指和男友認識自交友軟件，他單身時有約炮的習慣。有日去對方家過夜卻發現床頭櫃有大量安全套。（FB「我哭著說沒事 、你怎麼就相信了」圖片）

該名女生在facebook專頁「我哭著說沒事，你怎麼就相信了」投稿，稱與男友是在交友app認識，並已交往3個月，男友亦有交代自己的過去，「之前就知道他單身的時候會約P，因為很難不在意」。為求令她安心，男方會主動報備和分享定位，讓樓主有安全感。惟直至早前樓主到男友家過夜，她一打開床頭櫃卻看到很多安全套，頓時感到非常不安，「很怕他對我也只是想玩玩而已，擔心只有我一個人暈船」。

樓主續指，當晚2人差點便發生親密行為，但她因有所疑慮，便聲稱未做好心理準備而婉拒，男方亦表示尊重，最後只是抱着她睡覺。不過，床頭櫃內安全套的畫面卻在樓主腦中揮之不去，一整晚都無法入睡。

樓主害怕男友只是渣男，想玩弄感情而已，因而煩惱應該如何克服還是直接詢問男友？（《男朋友》劇照）

樓主不知如何是好，便向網民發問「大家我這該如何克服？直接問他嗎？」，不少人則回覆指，認為情侶間一旦失去信任，也很難走得長遠，「心裏有疙瘩就很難信任對方，妳也很難說服自己去愛他吧」、「這感情不會長久，還是找個能讓你放心的」、「你只是備胎，不用太在意，他又不缺你」、「如果是我早知道他約炮就不會跟他在一起」、「外面玩習慣的，應該很難定下來」、「那麼多不安跟在意，幹嘛在一起？」。

部分網民則留言開玩笑，稱「至少不用擔心哪天有女人抱着孩子來敲門」、「用完就不會再看到，就不會亂想」、「可能只是買5送1，很划算」、「為避免過期，密集的用光它吧」；另有人就建議樓主問清楚，害怕接受不了真相倒不如分手，「不敢問怕面對，那不如一拍兩散各自發展」、「直接當面問他，如果你們是以結婚提前來交往的話」。