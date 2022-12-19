獨自外出吃火鍋　鄰座女孩1句話刮冷風　單身男：12月更感寂寞凍

天氣寒冷會令人格外寂寞？有港男發文大呻「男人之苦」，指近日天氣寒冷，作為單身寡佬的他唯有獨自到餐廳吃火鍋，希望從火爐旁感受一點溫暖，惟鄰桌女孩一句童言讓他更覺孤單，更感嘆12月讓單身人士感覺難受，「嚟緊仲有聖誕、倒數」。



有港男發文自己去吃火鍋，想着能在寒冷的天氣得到溫暖，突然有女孩向母親說︰「隔離個叔叔好慘呀，咁凍做咩一個人喺到打邊爐？」。（Esperanza Zhang on Unsplash）

該名港男在香港討論區以「12月就係令單身佬更感受到孤單寂寞凍嘅月份」為題發帖，指天氣開始轉冷，便自己去吃火鍋，「可以有個爐取暖，無咁孤單寂寞凍」。正好吃到暖笠笠，甚至熱到流汗，鄰枱的女孩突然跟母親說︰「隔離個叔叔好慘呀，咁凍做咩一個人喺到打邊爐？」樓主稱由於她聲線不小所以聽得很清楚，其母只好尷尬一笑便離開。

樓主因而質問「依家一個人單身冬天打邊爐好慘咩？」，更稱一人火鍋本就是為一人而設，但聽到小朋友這樣說後，突然覺得好像有冷風吹過，更感歎12月根本像是讓單身人士感受到孤單、寂寞、凍的月份，因為接着還要獨自渡過聖誕節和跨年倒數。

樓主感歎12月根本像是讓單身人士感受到孤單、寂寞、凍的月份，因為接着還要獨自渡過聖誕節和跨年倒數。（《堅離地愛堅離地》劇照）

其他網民都認為自己一人吃飯沒什麼問題，最重要是開心，「好閒姐，係女人一個人先會覺得寂寞幾倍，麻甩佬有乜所謂」、「要學懂無係正常，你依然係你，你有令自己值得開心嘅權利」、「兩個人一齊就好？見過唔少人坐埋一枱大家無乜嘢講，各自各玩手機咪仲無癮」、「我見過女仔自己一個人食自助餐」。

有人則分享類似經歷，心情好壞都無法與人分享的確會感到寂寞，「我試過一個人搭摩天輪，背後排隊嘅人細細聲講：『咦，有人一個人坐喎』，我聽到個心好難受」、「人生最可怕的是寂寞，有好事壞事都無人同你分享分擔」；另有留言則笑言，「樓主無意中打咗好多人一巴」、「帶個紙紮公仔坐側邊會唔會好啲？」。