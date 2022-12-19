老公買聖誕樹回家當驚喜　1理由令人妻更無奈　網民：女人難服侍

臨近聖誕佳節，不少人都會精心準備禮物給親朋好友和摰愛。近日就有人妻發文指老公稱聖誕準備了份她定會喜歡的禮物，樓主一見原來是棵聖誕樹即哭笑不得，「以為屋企好大咩？」，更表示聖誕過後都不知如何處理，老公其後解釋送聖誕樹的理由更令她無奈。



有人妻發文指老公稱聖誕準備了份樓主定會喜歡的禮物，原來是棵聖誕樹，樓主哭笑不得「以為屋企好大咩？」，更表示聖誕過後都不知如何處理。（《觸及真心》劇照）

該人妻在香港討論區以「老公瞞住我買咗棵聖誕樹返屋企」為題發帖，指老公臨近聖誕節要給她驚喜，準備了樓主定會喜歡的禮物，後來才知道原來老公是買了棵聖誕樹回家，看見當下也不知應否覺得開心，「無端端咁大棵樹放喺屋企，以為屋企好大咩？」，更表示買植物要打理，聖誕節過後都不知要怎樣處理。

老公解釋其用意，「你年年都咁鍾意睇聖誕樹同聖誕樹影相，今年買棵喺屋企，咁唔洗出去同人逼，又可以留喺屋企」。樓主卻認為出去看聖誕樹的氣氛和在家裏看根本不能相比，懷疑老公不想和自己外出才買聖誕樹回家，對方更叫她買裝飾佈置聖誕樹，因而無奈稱「鬧佢又唔係，唔鬧佢又唔係」。

老公稱買聖誕樹回家就不用外出面對人山人海，亦能盡情拍照，樓主卻認為出去看聖誕樹氣氛和在家裏看根本不能相比，因而懷疑老公根本是不想和自己外出。（《我的野蠻女友》劇照）

不少網民都認為樓主老公其實很有心意，應該要好好珍惜，「都係心意呀，咁又唔鍾意？女人心真係難明」、「有驚喜好過當平日過，咩都無咁咪仲無癮」、「身在福中不知福」、「真係難服侍」、「過多10年8年你可能會發文，話過時過節老公乜都唔理」。

另有人笑言可以好好利用聖誕樹度過個一暖洋洋的聖誕，「你又俾個驚喜老公囉！買個炭爐返嚟劈開棵樹當柴燒，冬天整個羊腩煲一齊暖笠笠」、「過節後將樹幹來雕刻」。