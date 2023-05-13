女生呻朋友10多年改名3次！叫舊名一律唔應人：真係唔知點叫佢！

正所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，不少人都會為了風水命理或各種厬因而改名，但有女生早前發文指，與有1名相識10多年的朋友，其間對方已改名3次，除了風水和與男友分手，甚至曾經為了拿商家的優惠而改名，而每次改名後便不允許別人稱呼她的舊名。樓主大嘆非常無奈，直言「希望我個朋友唔好再改名啦，再改落去我真係唔知點叫佢好」。



有女生發文指認識朋友10年間對方已經改名3次，當中包括身份證中英文名，改完便不許別人再叫她舊名。（《閨蜜2》劇照）

樓主在香港討論區以「朋友係咁改名，就嚟唔知點叫佢好」為題發帖，指與該名朋友已相識10多年，但對方在這段時間已經改了3次名字，當中包括身份證的中英文名，而且改完便不容許別人再稱呼其舊名，「叫佢舊名就唔應人」。

樓主續稱，朋友首次改名是因為眼見不少商店推出優惠，假如名字內含有某英文或中文字便能享有折扣或免費贈送，朋友更與她詳細地分析說：「如果改呢個名應該就會有好多着數」，但在樓主印象中，即使其朋友改名後，也似乎未曾獲得任何優惠。至於第2次改名，由於該朋友與男友分手，認為名字會勾起與男方的回憶，「唔想因為聽到自己個名而傷心」。不料最近，樓主得知友人再度改名，對方與1名「風水大師」見面，風水師推介該名字能「旺佢嘅一生」，友人便立即聽信及改名。面對朋友反覆改名，樓主在文中也無奈表示，「希望我個朋友唔好再改名，再改落去我真係唔知點叫佢好」。

樓主朋友首次改名是因為很多商店做優惠，名內含有某英文或中文字便能有折扣或免費，她分析詳盡說：「如果改呢個名應該就會有好多着數」。（《最愛女人購物狂》劇照）

不少網民看後稱理解樓主為何感到煩惱，留言指「唔落身份證無所謂，如果落身份證就唔好了」、「雖然改名係自己事，但都係對自己唔負責任表現，好似玩咁」、「有啲人好信風水，成日去改名」、「你朋友都傻傻哋，少接觸為妙」、「一般點改名都好，都是叫返原名」；但亦有部分網民認為當事人因感情和風水問題而改名乃屬正常。

有人又建議樓主可以採用其他方法稱呼友人，以免叫錯對方名字，「啊喂」、「下次見面時叫佢 『啊邊個』 就算」、「好易啫，妳每次見佢當識新朋友，好禮貌咁問妳叫咩名，等佢自我介紹咗先叫佢個名，包唔會錯」、「每逢朋友改一次名，妳就更新喺妳手機，見面前望一望，包唔會叫錯」。