男友生日收前度祝福　女生怒斥未忘情爆冷戰　1原因遭網民罵小器

「前度」是情侶間最避忌的人物，不小心處理可能摧毀新戀情。有女子早前發文，指男友生日時預約了酒店staycation慶祝，卻發現男友收到前度的生日快樂短訊，便質問對方為何未有刪除女方的電話，惟男友堅稱只是與對方曖昧過，從未正式交往。樓主翻男友手機看對話內容後仍很生氣，「所以發脾氣執嘢走咗 」，更封鎖了男友的來電。女生表示仍很愛男友，不想分手，但男友又不再主動找她，不知怎辦。網民看完帖文後，發現樓主的男友是在單身情況下有曖昧對象，紛紛認為沒問題，反狠批樓主小器，不值得愛，建議早日分手。



有女生發現男友收到前度的生日快樂短訊，便質問對方為何未有刪除女方的電話，惟男友堅稱只是與對方曖昧過，從未正式交往。。（《分手的決心》劇照）（《分手的決心》劇照）

樓主在Dcard討論區以「男朋友個Ex同佢講生日快樂」為題發帖，指早前男友生日，她預訂了酒店一同慶祝，怎料男友洗澡時，竟發現其前度傳來生日快樂的短訊，便質問男友「點解仲唔Block咗個Ex」，惟男方解釋稱該名女子只是朋友。樓主不相信男友的說辭，並認為是不想刪除聯絡方法才說謊。經樓主追問下，男友仍堅稱從未與該名女子拍拖，只是曾經曖昧過，更有半年以上沒有聯絡，更讓樓主查看其手機紀錄。

樓主續指，雖然2人沒有親暱地稱呼對方，但對話卻猶如情侶般，無法分辨他們是否曾經相戀，但發現男友曾在女方生日時發送生日祝福，更附上「心心」的表情符號，「我睇到火都嚟埋，覺得男朋友其實仲鍾意條女，所以發脾氣執嘢走咗」，她指男友曾致電及傳WhatsApp，但她把對方封鎖了。

樓主稱與男友交往3個月，但之前已暗戀他半年，「我真係好鍾意好鍾意佢，唔想因為呢件事而分手」，雙方目前在冷戰中，她希望和解但仍未消氣，「嬲佢點解唔認，點解仲要留住條女嘅電話號碼」，認為男友並不尊重自己，但不希望分手，只想男友主動聯絡，但對方不主動，自己亦不想主動聯絡對方，因而感到無奈，

樓主稱現時大家冷戰中，自己想要和解但仍感到生氣，覺得這樣不尊重自己，但對方不主動，自己亦不想主動聯絡對方，因而感到無奈。（《繼承者們》劇照）

帖文引來網民熱議，有人批評樓主太小器，「佢係喺單身啲時間同另一個曖昧，無對妳唔住，妳亦唔應該嬲」、「妳好唔信任自己男朋友，建議分，放過佢」、「唔肯認衰睇唔出有幾愛，做妳男朋友真係慘」、「曖昧對象都叫Ex...」、「咁小器仲可以咁理直氣壯」、「連對方都唔信任，妳根本連愛人的資格都無」。

部分網民則揶揄樓主若然介意另一半與前度的互動，大可維持單身，或選擇未有拍拖經驗的人，「咁介意就唔好拍拖啦」、「半年前嘅事都好嬲，每個人都有過去」、「妳應該搵A0（從未拍拖），妳所講嘅問題9成都無」、「咁易嬲建議唔好拍拖，替妳男朋友辛苦」；亦有人建議樓主最重要是和對方有良好溝通，「最緊要理性同對方溝通呀」。