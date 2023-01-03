大吉利市？網民大曬燈串DIY照片　竟「撞樣」吊頸繩仲問：靚唔靚

不少人會把家居裝修成溫馨的安樂窩，但亦有人另闢蹊徑，行「驚悚」路線。有網民日前發文分享自己的「燈串DIY大法」，只見他把燈串束成繩套，自天花板垂下。然而吊燈似乎增添不了家居情趣，卻增添了惡趣，皆因吊燈看起來與上吊繩雷同！這個裝修顯然嚇壞了網民，不禁問「到底邊個天才諗出嚟」、「真心定假膠」，更被封為「願者上吊燈」、「年度最糟糕設計」、「比黑暗更黑暗的燈」。



有網民在網上大曬DIY的吊燈串，然而設計卻令人一言難盡，不少人都認為「似足吊頸繩」。（FB圖片）

該名網民在facebook專頁「家居裝修設計分享Group」發文，上載了1串吊燈的圖片，更問「DIY，靚唔靚啊？」。然而，該束閃閃發光的吊燈不但未能為家居增添生氣，反而更顯死寂，皆因燈串從天花板垂掛下來，末端則被綁成繩套般。

這個奇特的設計被網民封為「願者上吊燈」、「比黑暗更黑暗的燈」，更有不少人表示不懂當中的藝術。（FB圖片）

不少網民都表示吊燈的設計實在太像吊頸繩，紛紛高呼「大吉利市咩」、「啋！」，有人就從風水角度勸樓主重新設計燈串，「實際啲，風水角度財運健康都有影響，冇事就好，有事你就會信」。有網民就反諷「呢啲設計去到designer『扮嘢』設計店就賣幾千蚊起」、「只要你係藝術家就無問題」。亦有人表示難以欣賞，「藝術嘅嘢我真係識條鐵」、「我係咪入左onX group」、「第1眼已經嚇親」。

（facebook專頁「家居裝修設計分享Group」）