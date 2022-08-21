裝修佬跟設計師裝「不能開的水龍頭」　一提醒反被寸　最後咁解決

【裝修／室內設計】和別人合作態度很重要！台灣有裝修師傅發文大呻，最近和1名剛畢業的室內設計師合作，對方一味要求「縮減空間」不考慮實際情況，提醒他部分地方要修改時，反被揶揄「你只是施工人員，照做就對了」，結果日前按其意思安裝洗衣機水龍頭後，因為緊貼洗手盤而無法開啟。裝修師傅坦言有解決方法，業主也一眼看出有問題，但仍夾計整蠱設計師「嚇一嚇他」。



裝修師傅按室內設計師的設計裝水龍頭，原本已提醒他要修改，但對方一意孤行。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

樓主在facebook群組「爆廢公社」發文，稱最近和剛畢業的年輕室內設計師合作，但對方只懂縮減空間，不考慮現場實際狀況，「跟你講缺點了又不聽，覺得自己設計理念沒錯」，結果洗手間的水龍頭設計在洗手盤邊緣，根本難以開啟，「這下BBQ了吧，看你怎麼跟業主解釋」。

他解釋所有尺寸都是按設計師安排施工，實際落手時曾告訴對方有部分設計要修改，反被對方一臉清高問「你是設計師還是我是設計師，你只是施工人員，照做就對了」。該水龍頭是供水給洗衣機的，但水晶龍頭的水晶把手太大，「一樣能裝但開不了」。樓主稱他們只想嚇一嚇設計師，事實上還有解決方法，業主是外行人都看的出來問題，「只是不說而已，所以師傅們跟業主串通好要來設計這位設計師」，之後將設計師「念了一頓」，其後已經處理好。

許多行內人到帖文留言建議解決方法，例如將水龍頭手把轉向、換一個龍頭都可以解決，但質疑設計師事前應量度一下磁磚尺寸，「業主如果事前知道還同意這樣施工，只為了罵一下設計師，也是奇葩」。部分人批評該設計師只是書讀多了一點，卻不尊重真實施工的裝修師傅，結果裝了個用不了的水龍頭。

樓主再分享片段，最後將手把轉向解決，原本他們提出可以再修改，但業主覺得做好就算，只是想給設計師1個教訓。他又透露設計師是業主自己找來的，當初見他剛畢業想給個機會，也沒想到他完全不理別人意見，「脾氣很硬，業主都看不下去」，反而像是裝修師傅「跪下來跟設計師要這份工作一樣」，「誰知道設計師死腦筋就讓他死個明白，以後出去才不會被笑」。

（facebook群組「爆廢公社」）