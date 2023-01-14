貧窮富二代？男生零用錢少到不夠吃飯　申奬學金被拒揭父母勁有錢

原來自己是富二代而不自知？這種電視情節在現實中發生了！台灣有男大學生發文指父母每月只會給自己4,000台幣（約1,000港元）的零用錢，少到「飯都吃不起了」，但父母卻不准他做兼職，令他2年來瘦了10幾公斤，「罵我說都不吃飯」。男生因要應付各項開支深感壓力極大，只好向學校申請獎學金，卻被指不符合資格，詎料因此得悉原來父母十分富有，除了年入逾400萬台幣（約100港元），更是有車有樓。樓主直指父母小家，害他生活過得這麼慘，帖文隨即惹來網民熱議。



有男大學生發文指父母每月只會給自己4,000台幣零用錢，根本不夠應付吃飯等開支，卻不准兼職，令他十分為難。示意圖。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該男生在Dcard討論區以「我就是要罵我爸媽」為題發帖，指父母年收入約400至450萬台幣（約102至115萬港元），另有2間仍在供款的物業合共3200萬台幣（約820萬港元），更持有數輛名車，資產與收入都相當富裕。惟其父母每月只給他4,000台幣（約1,000港元）零用錢，卻不准他找兼職，之前曾偷做兼職被發現，父母便打給老闆替辭職，並訓斥「讀書好好讀，打什麼工」。

樓主坦言零用錢連應付吃飯都不夠，指2年來瘦了10多公斤，卻被責罵不好好吃飯，「請問我吃饅頭、泡麵的時候你們看到了嗎，4,000元還要包含學校交通的油錢跟機車保養」。樓主之前曾以為家裏很窮，沒料到申請清寒獎學金失敗，才揭發父母原來收入高兼有資產，他對父母十分不滿，又指曾被要求未來工作後要給3萬台幣（約7,900元）孝親費，「你們小氣讓我現在這麼苦，憑什麼我還要給你們錢，而且不是家裏沒錢」，無奈說道「有這樣的爸媽真的不知道該說什麼」。

樓主稱之前以為家裏很窮，怎料揭發父母原來頗為富有，所以苦言「真的過得很辛苦」。（《愛回家》劇照）

有網民質疑為何樓主不知道父母有資產，他表示「因為爸媽都會開國產車出門或騎機車出門，到附近停車場才換成進口車」，而家裏小孩就只有他跟姐姐，姐姐有頗大歲數差距，而且已嫁到外國，「所以我也不清楚以前姐姐的情況」。樓主指之前曾見過爸媽的信用卡額度很大，又慨嘆，「之前看我家狗一個月花費都超過5,000，真的覺得…」。

不少網民同情樓主苦況，認為零用錢多少不是問題，但無法理解為什麼不讓樓主做兼職，「給你4,000是沒問題，不讓你打工就說不過去了」、「這是虐待吧」、「標準有錢窮人」、「該不是又覺得小孩就該窮養才會知足的爸媽吧」、「我20年前讀書時就拿4,000」、「要不要驗個DNA」、「往好處想他們死了你遺產也拿很多」。

網民認為零用錢多少不是問題，但無法理解為什麼不讓樓主做兼職，「給你4,000是沒問題，不讓你打工就說不過去了」、「這是虐待吧」。示意圖。（GettyImages）

有人提議可以搬出去住或找長輩幫忙，「革命吧，收拾行李看能不能住朋友家，這樣就可以打工」、「找阿嬤呢？天下最會餵養的就是阿嬤」；亦留言認為金額其實也足夠，只要日常生活夠節儉就可，「其實4,000湊合一下還是能過，有時候吃便宜一點其實勉強還行？」、「父母的錢本來就不是你的，你沒有權利指責他怎麼分配」。

不過，有人指帖文有不合邏輯之處，質疑樓主的說法是胡扯，「我是不會相信這種創作文的」。