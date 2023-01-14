結婚10年老婆生完拒行房　人夫呻慘：每晚自己來　網民拋可怕原因

夫妻間房事不協調，隨時導致婚姻危機！有台灣人夫於網上發文大呻，稱結婚10年的老婆，自生完孩子後就拒絕行房，甚至要分房睡，害他「每天晚上我都自己來」。人夫其後透露兒子已9歲，即他已「忍耐」了最少9年。帖文引來熱議，不少網民批評人夫自私，不懂得體諒老婆，「你有想過你老婆生小孩後的身體變化嗎？只知道自己爽」、「換你每天顧小孩看看，你一定會跟你老婆一樣累到完全性趣缺缺！」。不過，有人指就算再忙，夫婦也不該9年沒親熱，更拋出極可怕原因，問道：「你確定兒子是你的？」



有結婚10年的台灣人夫於網上發文大呻，指老婆自生完孩子後就拒絕行房，害他「每天晚上我都自己來」。（《寶寶大過天》劇照）

該名人夫於facebook群組「匿名2公社」發文指出，兒子已9歲了，老婆為了照顧孩子，晚上夫妻都會分開睡，結果他只能自行發洩性慾。他表示，自己也有履行丈夫的職責，「家事我全包了，飯也是我煮」，亦有幫忙照顧孩子，嘆道「如果不是為了孩子早就分開了，這樣的日子真的很難熬」。

雖然人夫中呻苦況，但網民留言大部分站在樓主老婆的一方，認為照顧孩子會消耗不少體力，自然會累到不想行房，「你自己一個人睡，根本不知道媽媽跟小孩睡，常常晚上都沒得睡要安撫小孩，小孩半夜任何風吹草動都是媽媽在處理，你只是一直在睡自己的，你當然很有精神」、「如果你會打呼，鼾聲如牛，她要一個人睡就是清靜，這樣才有精神白天照顧小孩」、「你一定惹她10年了，都還沒有解決問題，或者你根本不知道問題出在哪裏」。

人夫嘆道，「如果不是為了孩子早就分開了，這樣的日子真的很難熬」。（《原諒他77次》劇照）

有網民指出夫妻間最重要是溝通，「是否上班壓力太大？經濟壓力太大？還是純粹性冷感？如果是，找對方向夫妻一起解決，溝通、增加情趣、購入玩具、看心理醫生等都是方法」，有人建議「不如晚上你顧小孩，讓你老婆自己來如何？」。

有小部分網民猜測老婆不夠愛樓主，甚至猜疑結婚初期行房只為行想生孩子，「你只是被借種而已，沒其他用途」、「如果你除了賺錢外，平日也有幫忙家務和照顧小孩，老婆依舊這樣，醬子（這樣子）我會覺得你老婆真的不care你」、「應該是不愛你了吧，跟不愛的人做很惡心」。有人甚至大膽設想，認為樓主的太太只為生孩生，但孩子是誰則存疑，「你確定兒子是你的？」。