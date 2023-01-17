嫲嫲唔見錢　港男屢遭家人屈偷錢嘆無助　網民猜1原因勸求醫

家中失竊，不一定是家賊難防，亦有可能是冤案？有網民日前發文，表示與他關係不佳的嫲嫲在家中丟失財物，更一口咬定是不在家中的他偷的。他又表示嫲嫲已非第一次冤枉他，而令他心灰意冷的是，父母及妹妹都不相信他是清白。然而，有網民就留言指出樓主的嫲嫲有可能是記憶衰退才冤枉他的，「我都試過，最尾發現係有老人痴呆，會係咁啄住一個人」、「我阿公都係咁好多年，唔記得錢擺邊就話人偷，之後去睇醫生食藥已經太遲」，亦有人建議樓主早日搬出去住。



有港男在網上發文大呻，指再次遭到關係欠佳的祖母冤枉他偷錢。（電影《幸運是我》劇照）

該名網民在Dcard以「屋企人全部都懷疑我偷錢」為題發文，稱其再次遭到嫲嫲冤枉他偷錢，不知如何是好。樓主稱數日前，嫲嫲表示在家中不見了錢，「佢喺屋企發癲，搞到間屋嘈到爆」，隨後他就收到妹妹的訊息：「係咪你拎左阿嬤啲錢啊，誠實啦」。當時身處街上的他正感到莫名其妙，就收到母親致電痛罵他偷錢，他正覺委屈，就從父親處得知「我阿嬤死口話係我」。

樓主坦言與嫲嫲關係不好，因嫲嫲「咩都拎黎講拎黎嘈」，有次他按捺不住脾氣與嫲嫲吵架，嫲嫲就以木凳打他的頭及面部，導致他「爆晒缸」，於是他便報警處理。縱然警察當時表示「告得入」，但他稱念在嫲嫲「話晒都係我爸爸嘅媽媽」，加上家人不想小事化大，於是便銷案。但樓主不禁懷疑嫲嫲正是因為此事，才藉詞被偷錢以報復。

有網民就指家中長輩亦有類似「屈人偷錢」的情況，求醫始知是認知障礙症。（電影《幸運是我》劇照）

自認清白的樓主又表示，他所賺的錢全是兼職所得，而嫲嫲並非第一次不見錢，又言「上次已經係咁冤枉我」。他先表明自己根本不會偷嫲嫲錢，又稱每次事發時他都不在家，「唔係留喺屋企我點拎」。奈何家人並不相信，母親亦不斷規勸他要長進，不可偷錢，令他不勝其煩，於是只好每日早出晚歸，避免與家人爭論，「唔想搞到再家嘈屋閉」。然而，他心中很是矛盾，「唔想對住呢個屋企，但係同時又想陪佢哋多啲」，又指「忍咗好多氣，自己承受晒」，感到相當無助。

帖文引來網民熱議，有不少人表示家中長輩亦有屈人偷錢的情況，事後才知是與認知障礙症（俗稱：腦退化症）有關，紛紛勸樓主叫家人帶嫲嫲求醫，「我阿嫲就係老人痴呆，係咁屈我媽偷錢，但其實係我嫲自己唔記得咗擺咗啲錢喺邊」、「認同老人痴呆，我爺爺都係咁」，而有自稱治療師的網民就表示「性格暴躁同埋冇記性。屈屋企人偷嘢都係腦退化的症狀！樓主平時可以留意多啲阿嫲的生活習慣同行為變化」。

（Dcard）