港每100名兒童有6人患ADHD　愈早治療成效愈大　仁愛堂資助基層

本港ADHD兒童數目龐大，衛生署數據顯示，香港每100個兒童中，約有6名患者，可是公立醫院精神科的治療資源供不應求，有機會讓有需要的學童在輪候期間，錯過黃金學習期。「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」早前舉行了「專注力失調/過度活躍症資助計劃」治療成效調查發布會，結果反映越早接受治療，成效越好，有關當局在加強兒童精神科服務方面實在刻不容緩。



「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」於去年12月舉行了「專注力失調/過度活躍症資助計劃」治療成效調查發布會，該計劃其中一個目的，是讓基層的ADHD學童及早獲得治療機會。（仁愛堂提供）

「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」於去年12月舉行了「專注力失調/過度活躍症資助計劃」治療成效調查發布會，該計劃其中一個目的，是讓基層的ADHD學童及早獲得治療機會。基金利用問卷訪問了343名參與資助計劃的6-8歲ADHD學童家長，邀請他們在接受精神科專科治療前及完成治療後填寫共兩次「學習行為評估量表」，並將兩次結果進行對比。

調查首證實 6-8歲是ADHD治療黃金期

結果發現，74%家長反映ADHD兒童在接受精神專科醫生治療後，他們的行為問題及ADHD徵狀均有改善。值得注意的是，研究的另一結果顯示，ADHD兒童無論由 6-8歲開始接受治療，前後測比分都有增長。其中在6歲開始接受治療的ADHD兒童，前後測比分差距顯著，增幅約22%；而ADHD兒童在7歲及8歲時接受治療的前後測比分相若，增幅約13-15%，反映越早接受治療，成效越理想。

黃太的7歲女兒輪候公立醫院兒童及青少年精神科差不多兩年，她曾帶女兒到私家精神科醫生求診，唯難以長期負擔昂貴費用，幸獲「仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金」幫助，讓女兒能及早接受治療。 （仁愛堂提供）

受助個案ADHD及讀寫障礙有明顯改善

黃太的7歲女兒在剛升小一時被評估患上ADHD及讀寫障礙，幸獲基金幫助，今年一月獲轉介參與「專注力失調/過度活躍症資助計劃」並接受藥物治療，她表示女兒接受治療後表現判若兩人，她非常感謝基金的幫忙，讓基層家庭更早獲治療機會。

受助人參加計劃前之情況



上課不專心，常發白日夢、騷擾同學

無法理解老師的課堂和指令

不明白課堂的內容，抗拒上課

第一個學期考試差不多全部不合格受助人參加計劃後之情況



專注力提升

理解能力提升，開始明白書本內容

會舉手答問題，變得開朗有自信

學期末的成績已全部及格

關於仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金



仁愛堂史立德夫人青少年兒童醫療基金在2016年5月成立，旨在為有特殊醫療需要的學童，建立多方平台，讓孩子得到基金資助確診及醫藥服務後，進一步得到家庭支援、行為治療及學校調適的全面幫助。基金轄下的「專注力失調/過度活躍症資助計劃」目前服務範圍蓋覆屯門、荃灣、元朗、黃大仙、將軍澳、觀塘、大埔及沙田八區，期望將來有更多資源擴展至其他區，同時提高學校的轉介率，讓更多有經濟困難的基層家庭受惠。



若孩子出現疑似ADHD徵狀，欲參加計劃的基層家庭家長可掃以下QR碼，自行先在網上進行自我評估，評估後基金會直接聯絡合資格家長，處理申請服務。

查詢熱線／WhatsApp：2254 3368