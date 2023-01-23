《香港01》讀者直擊英國曼城年宵　2000港人逼爆　賀年糕點呢個價

每逢農曆新年，市民都愛到年宵市場「行個大運」，而遠在英國，包括倫敦、布里斯托年、諾定咸等約10個城市今年亦有單位舉辦年宵，各吸引數以千計當地港人入場湊熱鬨。居於曼徹斯特的陳小姐向《香港01》提供相片，她於於周六年三十（21日）前往當地市宵，直擊由40個特色攤擋組成的美食區和乾貨區，源源不絕的人流逼爆市集，在異地買到賀年糕點、寫揮春，感受到傳統過節氣氛，「要排隊入場，一入到去全部都係香港人，喺咁講賀年祝福說話，真係好似返咗香港咁！」。



曼城年宵一連2日於年三十和大年初一（21日至22日）舉行，吸引逾2000港人入場。（陳小姐提供）

曼城年宵一連2日於年三十和大年初一（21日至22日）舉行，主辦單位預先在網上售票，並劃分多個入場時間以疏導人流，一般門票定價3鎊（約29港元，以1英鎊約兌9.7港元計算），而所有門票在活動前早已售罄。年宵有40個由香港人經營的攤檔，貨品包括賀年糕點、港式小食、手工藝、飾品、利市封、揮春等，同時有按摩、占卜、扭氣球等檔位；大會在年三十晚更邀請了3隊港人樂隊演唱香港歌曲。

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老婆餅8鎊/盒，約78港元、（陳小姐提供）

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雖然要收取入場費，但主辦單位亦附送面值3鎊的「購物遊戲換領券」予入場者，憑券於指定攤檔當作折扣使用。入場的在英港人表現雀躍，場內「同聲同氣」十分熱鬧，「自己唔識煮飯，賀年糕點都買咗幾底，食年糕嗰啲先有過年嘅感覺」。

除了曼徹斯特，多個港人聚居的城市亦有各式各樣的年宵或農曆新年慶祝活動，其中雷丁、倫敦、愛丁堡、考文垂、諾定咸、布里斯托、列斯和伯明翰已經先後完滿結束，另外謝菲爾德和史雲頓的年宵則將於本周六（28日）舉行。