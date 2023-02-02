立春8大禁忌逐個數　搬屋剪頭髮都唔好　做錯1件事隨時全年行衰運

【立春禁忌】俗話說一年之計在於春，那麼理所當然24節氣中的「立春」也因此被視為一整年的全新開始，清水孟國際塔羅小孟老師分享，在今年的2月4日立春這一天，除了與端午相同的「立蛋」習俗可以嘗試之外，還有8大禁忌勿觸為佳。



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小孟老師分享立春8禁忌如下：



立春禁忌一、忌回娘家

在民俗學上，出嫁女子在立春這天回娘家，象徵著把婆家的好運帶回娘家，另外「春歸娘家」也代表可能再嫁人的意思。

立春禁忌二、忌搬家

在立春這樣的「新舊能量交接日」搬家，可能會破壞能量，另外搬家也代表著「動盪」，可能會打壞自己的安穩日子。

立春禁忌三、忌起爭執

凡事以和為貴，減少爭執才不會破壞立春的好運。

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立春禁忌四、忌理髮

立春屬「萌芽之日」，在這天將象徵大地草木的頭髮剪去，恐有剪斷生機的意思。

立春禁忌五、忌看病

古人認為看病觸霉頭，在立春這天看病會導致整年沒有好運氣。

立春禁忌六、忌長時間躺著

立春這天被視為新一年的開端，理應要活動筋骨、促進血液循環，才能讓自己在新的一年保持身體健康。

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立春禁忌七、忌劇烈運動

太劇烈的運動容易耗損自身陽氣，對「養生」有害無益，建議以緩和的運動選擇為主。

立春禁忌八、忌沉迷遊戲

新一年的開始就沉迷遊戲，諭示著未來一年「玩樂大於打拼」，而這樣的心態終究難成大事。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】