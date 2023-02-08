2歲被拐成億萬富家養子　富二代25年後認回親父母　1原因決定回家

販賣人口拆散不少幸福家庭，更是嚴重罪行。福建莆田1名27歲男子，去年確認自己並非父母親生，原來他在2歲時，生在江西一戶千萬富豪家中，某日在家門前被拐，賣到養父母家。雖則養父母撫養了他25年，且是億萬富豪，但他卻頭也不回，一心奔回親生父母身旁，背後原因最近終於曝光，網民也紛紛支持他的決定。



綜合內媒報道，現年27歲的莆田富二代梅志強，25年前即當時只有2歲時，原是江西一戶千萬富商的第三子，他在家門前玩耍期間被人拐走，父母多年來重金尋人不果，對兒子的思念益發濃烈，每年大時大節也會放上他的碗筷，從無放棄尋回他的念頭。

另一邊箱，梅志強被賣到億萬富豪的家，上有兩名姊姊，後來因養父母也生下了兒子，對梅志強冷淡起來，將他送到奶奶家撫養，他隱約感到自己並非養父母親生，雖然一直生活物質不缺，但內心的孤寂難以向人訴說。

長大了的梅志強想找回親父母的決心更大，去年在莆田的血庫留下配對樣本，一個月後突然接到一通電話，指他的親父母是江西一對夫婦，多年來想與親生父母見面的願望終能實現，雙方一見如故，梅表示：「彼此有一種莫名的熟悉感。」梅父也表示：「他們（養父母）的愛，跟我這種親生的愛不一樣。」

雖然養父母比親父母有錢得多，但是自小缺乏養父母的愛，梅志強決定留在親父母身邊，他表示：「雖然現在的家庭，跟養父母一家沒法比，但是自己還是希望回老家，陪伴着父母膝下。」他亦指金錢跟家庭是沒辦法衡量的，「其實有時候快樂，不是錢能買得到的」。現在他已把戶口轉回江西。

25年後一家團聚，也令梅志強感到父母溫暖的愛。（網上圖片）

事件在網上瘋傳，不少網民支持梅志強的決定，「如果能感覺到不是親生，養父母應該對他一般」、「就算是億億萬又怎樣，他的童年過得不快樂啊」。不過亦有網友認為重點不是有錢與否，買賣人口就是犯法，「重點難道不應該是億萬富翁是否涉嫌買賣人口嗎？」。