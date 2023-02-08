驚！20歲女患感冒　手腳壞死全截肢「裝一袋」　醫生嚇呆：忘不了

小病痛亦可能變成大問題！台灣1名20歲女子因為感冒引發心臟衰竭，醫生為她注射強心藥物後，發現她患上敗血症，細菌在血液中生長繁殖產生毒素，使她的四肢開始變黑壞死，最終只能截肢保命。



台灣整形外科醫生陳志軒表示，遇過1名20歲的女病人因為感冒引發心臟衰竭而送院，在注射完強心藥物後，醫生發現女子的四肢末端開始壞死，於是就被轉介到整形外科進行截肢手術。（非當事人，示意圖／GettyImages）

台灣整形外科醫生陳志軒於節目《57健康同學會》分享病例，有1名20歲的年輕女病人因為感冒引發心臟衰竭而送院，醫生為她安裝葉克膜（ECMO，亦稱作人工心肺機）及注射強心藥物，令血液回到中心。可是，女子的四肢末端開始慢慢變黑壞死，於是就被轉介到整形外科。

陳醫生表示收症時見到女子的四肢已經「慢慢往上黑，我們就用一些藥物讓它比較通透」，但是女子病情太過嚴重，藥物已發揮不到效用，「她四肢都壞死，開始有敗血症，因為細菌住在上面」。敗血症是指細菌在血液內生長繁殖，產生毒素，而導致急性全身感染，人體各器官功能會受損，嚴重者可能休克、器官衰竭，甚至死亡。

由於女子情況危急，為了保住性命，最終只能進行截肢手術。陳醫生表示當時他們要與時間競賽，「時間如果太久她血壓會太低」，於是就2、3組人一起進行手術，將女子的四肢截去。

陳醫生指他們需要將切下的四肢放進袋中送去做病理報告，其間護理師突然受不住跑了出去，「他說我看不下去」，而陳醫生亦指自己至今仍難忘那個畫面，「我覺得再也不要做截肢手術」。