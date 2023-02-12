樓上天天叩叩聲　醫生住客忍半年精神崩潰　驚揭真兇竟在「下面」

天花板傳來聲音，小至波子彈地聲，大至裝修鑽牆聲，隨時令人崩潰不已。有台灣醫生分享詭異經歷，表示以前在租屋處不時聽到樓上傳出兩下「叩叩」聲，查聽之下認為並非鄰居日常發出的聲響，而且時間亦不規律，令他非常困擾。經過半年觀察，醫生才揭發聲音並非從樓上傳出，真相令人驚訝。



台灣醫生分享詭異經歷，表示以前在租屋處不時聽到樓上傳出兩下「叩叩」聲，感到非常困擾，經過半年觀察，他才揭發聲音並非從樓上傳出，真相令人驚訝。（《星空下的仁醫》劇照）

台灣兒科醫師陳木榮近日在Facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」分享關於天花板的奇異經歷，稱十多年前在台灣竹北租屋，住在1樓的他剛搬入不久，便間中聽到樓上傳來剛好兩下的「叩！叩！」聲。

陳醫生指，當時天花板每隔數分鐘就傳出這聲響，持續一整天，直至半夜12時前才漸漸停下，但偶爾在凌晨也會突然再次傳出聲音吵醒他。他曾用聽診器循着聲音方向在天花板逐吋聽，發現書房天花板發出最大聲，但他證實這聲音不是來自小朋友跑跳聲，又不是拉動桌椅聲，直言聲音雖然不規律發出，但足以令人感到困擾。

他坦言在該單位住了半年，已被這噪音弄得精神崩潰，曾以為是樓上老人家坐在搖椅上前後搖動來回一次，於是發出「叩！叩！」聲，「樓上長輩總是早起，每天早上6時半過後是聲音的高峰，這聲音總要持續兩、三個小時，到了早上9點多過後才會減少，下午5點多，傍晚開始又要重新持續兩、三個小時」。

陳醫生有日從書房窗邊向外看，發現停車場最下方有條排水溝渠，用了長鐵欄蓋住渠道，當車輛前軚經過鐵欄就會發出聲音，意外找出聲音來源。（示意圖，網上圖片）

後來陳醫生有日從書房窗邊向外看，驚覺只要有車輛在樓下停車場門口經過，天花板就會即時傳出「叩！叩！」聲。他走到樓下查探，發現停車場最下方有條排水溝渠，用了長鐵欄蓋住渠道，當車輛前軚經過鐵欄，就會先發出第一次「叩」聲，輪到後呔再經過時，便發出第二次「叩」聲。

陳醫生這時才揭開真相，原來聲響經由整棟大廈的鋼筋水泥傳到書房天花板，導致他每日無間斷被騷擾，特別是上、下午的上下班時間更頻繁。後來他與保安嘗試用幾條抹布塞在鐵欄下，噪音終於消失得無影無蹤。經過此事，他提醒網民「樓上的聲音有可能是樓上發出來的，但是可能不是樓上製造的」。

不少網民也大讚陳醫生願花時間找出真相，「非常理性，不帶情緒，完美解決事情」、「有時被樓下鄰居誤會也很無言」、「住頂樓的我表示天花板也會傳出聲音，很奇怪」。