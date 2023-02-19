絕世好姐姐！印傭落足心機整健康飯盒　港媽表揚：照顧阿女好上心

聘請到工作上心、相處融洽的外傭實屬不易！有港媽在網上發文表揚入屋5個月的印傭，指出對方懂得體諒別人、有禮貌、有笑容和略懂煮飯，感恩每天都聽到女兒與姐姐「玩到笑騎騎」，還為女兒「落足心機整飯盒」，帖文惹來網民大表羨慕。



有港媽於網上發文表揚入屋5個月的印傭，指出對方懂得體諒別人、有禮貌、有笑容和略懂煮飯，感恩每天都聽到女兒與姐姐「玩到笑騎騎」。（fb群組「表揚好姐姐開心分享區」圖片）

該名港媽於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文表示，第一次請從未到過香港的印傭，對方曾在新加坡工作5年，之前主要照顧初生及年幼小孩。她大讚對方到港後工作表現不俗，「感恩每日能聽到阿女同姐姐玩到笑騎騎，一齊整蛋糕、一齊睇書、一齊玩遊戲，姐姐會準時送阿女去興趣班，成家人氣氛溫馨+又放心」。

她又說，自從女兒上學轉全日制後，姐姐都會「落足心機整飯盒，照顧小朋友好上心」。她嘆道之前因疫情關係換了兩名在本港有工作經驗的外傭，形容「真係貼錢買難受」，直斥「未能完成基本工作，不停黑面駁嘴+me time+對阿女態度超級惡劣」，女兒每天都「喊晒口」致電給她，她上班時接聽都覺得很心痛，而今次聘請到這名姐姐「終於重回正軌」。

她貼出4張照片，可見到穿橙色上衣的姐姐跪坐在女兒身旁，估計一起看書或做功課，單看背影也散發出溫馨的感覺。而姐姐所煮的菜式既健康又能讓人食指大動，其中1張照片，姐姐為僱主一家準備了印尼國民美食印尼雞湯（Soto Ayam），桌上放了番茄、椰菜、雞蛋等。為女兒準備的飯盒則營養均衡，其中1盒有粟米、青瓜、肉等，另1盒則有西蘭花、金菇肥牛卷，兩盒同樣放有士多啤梨、車厘子等水果。

網民紛紛表示羨慕樓主聘請到好外傭，「師姐真係好幸運」、「1個好姐姐，家庭真的好幸福」。有網民指出合意的外傭難求，「好羨慕！我曾經都有好姐姐做咗11年退休回鄉，之後1個衰過1個，有2個借錢走佬，而家呢個懶到極，塞住耳機聽歌，叫極都冇反應！由於我仔女都大，所以今年約滿後決定唔再請姐姐」、「希望我都係咁好，又係之前兩個本地完約搞到我嘔泡，新姐姐嚟咗1個月暫時ok！」、「我希望我下1個會更好，真係好激氣」。