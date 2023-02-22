天選之人！男子搭飛機心跳停止　同班機竟有「56名心臟醫生」施救

乘客在飛機上心臟驟停，本是九死一生的危機，然而，國外卻有1名「幸運男」，雖然不幸地在飛機上心臟停頓，但是同一班機上竟然有56名心臟科專家醫生對他施予援手，成功救回他一命。男子下機後，甚至生龍活虎地開車去自己的40歲生日派對，絕對可以稱得上是「天選之人」！



北歐航空公司的機師尼爾森表示，曾經遇過1名男乘客心臟驟停，而最近的機場要飛4小時。所幸，機上竟有56名心臟專家，他們合力救回男乘客。（GettyImages）

綜合外媒報道，北歐航空公司（Scandinavian Airlines，SAS）的機師尼爾森（Henrik Nielsen）早前接受丹麥媒體《Ekstra Bladet》採訪，在談及多年工作經驗時，亦提到最難忘的事件。他表示，曾經在一趟由瑞典首都斯德哥爾摩飛往美國洛杉磯的航班上，有機組人員通知他1名男乘客剛剛心臟驟停，當時飛機正接近北極，而最接近的機場需要航行4小時才能到達，「那是最糟糕的時機，一切都那麼遙遠」。

就在尼爾森提心吊膽之際，機艙傳來了好消息。當時，機艙服務員焦急地詢問「在場有沒有醫生」，機上竟有56名乘客和應，原來他們是來自斯德哥爾摩和挪威奧斯陸的心臟專家，全都正準備到美國洛杉磯參加醫學會議。

機上的醫生們迅速救治心臟驟停的乘客，並成功救回他一命。（GettyImages）

尼爾森表示，當時根本不需要機艙服務員幫忙進行急救，機上的醫生們就已迅速救治心臟驟停的乘客，並成功救回他一命。最終，男子的生命跡象穩定下來，而當飛機降落在洛杉磯時，1輛救護車已經在場等候，但男子卻未有前往醫院，而是直接去了慶生派對，「他狀況很好，下機就立即開車去（加州）棕櫚泉（Palm Springs）出席派對，慶祝他的40歲生日」。

（綜合）