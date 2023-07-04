慘！未婚夫喪母陷傷痛沉迷看AV　準人妻多次求歡被拒急問點算

喪親之痛或會令人傷心得性情大變，外國1名準人妻發文表示，未婚夫過往常看色情影片，甚至承認會召妓，2人拍拖6年後男方改掉壞習並且訂婚。惟未婚夫因喪母而感到莫大哀傷，所以故態復萌沉迷看色情影片，每天至少要看一次，但卻拒絕與她「愛愛」，急問網民怎麼辦？有網民認為樓主的未婚夫應有心理問題，建議勸他及早向心理醫生求醫。



樓主的指未婚夫喪母後極度傷痛，開始再度沉迷看色情影片，，每天至少要觀看一次。（《全裸監督》截圖）

27歲的準人妻在「Reddit討論區」發出帖文指，與28歲未婚夫6年前開始拍拖，對方曾沉迷於色情影片，並曾一度承認召妓，近年有所收斂，其後2人訂婚。

惟未婚夫的母親早前過身，對單親家庭長大的他來說造成沉重打擊，由於他與母親關係密切，即使父親仍然在生，但無法成為其人生榜樣，令他恢復不良習慣，即使手機受到限制，仍會使用樓主的iPad觀看色情影片，而且每天至少看1次。樓主於13歲時失去父親，所以很明白喪親痛苦，卻仍然為未婚夫的情況感到擔憂。

未婚夫口說不介意女友變胖，但「身體卻很誠實」，最近多次拒絕與樓主「愛愛」。（《全裸監督》截圖）

樓主同時指出，雖然未婚夫沉迷看色情影片和相關內容，但2人已經有2個多月沒有「愛愛」，有關情況嚴重打擊其自尊心，覺得自己失去吸引力。樓主透露，根據未婚夫觀看影片的紀錄，他所觀看的女性通常都是100至140磅，上圍豐滿；不幸地自從他倆交往後，她的體重明顯增加，雖然胸部不小，但不再是以前嬌小身材。

雖然未婚夫口說不介意，但「身體卻很誠實」，明明以前每周12至15次「愛愛」，但最近多次拒絕親熱，2人更為此發生爭論。樓主積極鍛煉身體，穿着偏向可愛，也很照顧自己，但始終無法令未婚夫戒掉觀看色情影片的習慣，甚至沒有坦誠告知故態復萌，故她希望集思廣益，請教網民該如何處理現狀。

有網民好言安慰，認為問題並非與樓主身材有關，指其婚夫喪母後性格改變，本身需要向心理醫生尋求協助，建議及早求醫，又指如果雙方無法達成共識，連相處都有問題，婚事或許該延期或取消。