每日100次！媽媽級同事迫睇相：我仔女幾得意　打工仔崩潰：好X煩

天下父母都覺得自己仔女可愛，但不該迫人認同吧？有打工仔發文抱怨，指返新工3個月，旁邊的媽媽級同事「每日」拿出子女的影片和相片迫人看，且不停重複「你睇下我個仔幾得意」、「你睇下我個女幾可愛」100次，恐怖的精神攻擊相當嚇人。惟樓主他內心覺得對方的仔女「唔X得意」、「好X肉酸」。網民紛紛獻計鼓勵他反擊，但有人笑言同事讚仔女可愛事小，他的同事是不停曬自己的照片說「睇吓我幾靚」才更難頂。



有網民指旁邊的媽媽同事每日都迫人看子女的影片和照片，然後大讚其仔女可愛又得意。（《分手的決心》劇照）

小孩在父母眼一定又靚又可愛，樓主投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指新工才上班才3個月，坐旁邊是1名媽媽同事，但對方「每日…係每日，係每一日」，都會拿出自己一對仔女的影片和照片出來迫他看，「佢每日都重複又重複同我講：你睇吓我個仔幾得意、你睇吓我個女幾可愛」，每日都要重複說100次。

樓主爆粗式坦言，同事的仔女根本就不可愛，「我覺得你個仔唔X得意，你個女好X肉酸」，心中希望對方別再迫他看片和相，而他自己其實一樣有對孖囝，「好X得意、好X可愛，但係我唔會去騷擾人哋、「我想講，你真係好X煩」。

不少父母級同事愛曬子女照片，但有網民坦言「小朋友真係唔一定可愛」。（《鬼同你OT》劇照）

帖文令網民爆笑，還提供應對方法，建議樓主要以其人之道，還治其人之身，「你睇我爸爸媽媽幾得意？你睇我表哥表姐幾得意？你睇我隻烏龜倉鼠幾得意？你睇下我老闆今日幾得意？」，大可每日轉一樣反諷，甚至寸一點曬出自己囝囝照片，「你睇下我對孖仔得意過你啲仔女幾多」，或者讚自己「我媽個囡都好得意㗎」。

有人質疑同事不停曬相可能是樓主「畀足反應人哋先咁興奮」，唯有冷淡應對，建議下次板起塊面說「係喎」，而且小朋友「真係唔一定可愛，有啲好醜樣直接skip當睇唔到，畀同事塞你睇真心慘」。

網民笑言曬仔女照片事少，試過有同事是曬自己照片，「睇吓我幾靚」。（《未生》劇照）

樓主還只是被要求睇相，有留言稱「我曾經遇到覺得自己仔女好得意嘅人，將佢哋嘅相過晒膠派畀人，收到都唔知點處理好」，更誇張的經歷都有，除了仔女照片，「我遇過一個同事係不停拎自己嘅相畀人睇，然後話～睇吓我幾靚」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）