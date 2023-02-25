舊山頂道公廁智能化！顯示廁格量　網民笑多餘：荒山野嶺畀邊個睇

智能廁所是一大進步，但這個地點是否有必要？有網民在facebook上傳照片，顯示舊山頂道公廁安裝上電子資訊屏，顯示公廁內的可用廁格、尿兜等資訊，照片其後被轉載到其他群組。不過這公廁卻引來網民恥笑，質疑智能廁所在市區還說得過去，「荒山野嶺畀邊個睇呢」，又指市民見到沒有空格也不會另找廁所，又批評萬一有不法之徒埋伏，在外面就知道有沒有人，可能會被打劫，「對女士嚟講呢個廁所一啲都唔安全」。惟有網民質疑太多人為罵而罵，認為起碼可以不用入廁所「逐格查同埋聞臭味」。



有網民上傳照片，顯示舊山頂道公廁安裝了電子資訊屏，不少人覺得多餘。（fb群組「香港風景攝影會」圖片）

樓主上周五（24日）在facebook群組「香港風景攝影會」上傳2張照片，顯示舊山頂道公廁都裝上了電子資訊屏，上面顯示實時可用廁格及尿兜數量，另有日期、時間、溫度及濕度等實用資訊，而拍照時男廁可用尿兜及廁格各一，女廁可用廁格有二。

照片一出即被網民取笑，認為智能廁所多餘，「有錢不如請人清潔多幾轉好過啦」、「可唔可以網上預約？廁格有無黃牛會炒？」、「真心問一句，當你好急，見到客滿唔通唔排？」、「呢堆嘢好快會壞，壞完又要不斷科水維修」，直言是「完美演繹咩叫浪費公帑」，建議可增加功能，「幾時加埋痾咗幾耐同進度」。

不少人認真評論，現時許多公廁已設有資訊顯示屏，但此公廁位於舊山頂道，地理位置偏僻，就算在外面看到只有零格公廁可用也一樣，「去搵第二個廁所咩…」、「近近哋大家可以去鴨記公廁望下，先進到呢，想爆石都知道有無廁格用，但荒山野嶺，畀邊個睇呢？」。

有網民上傳照片，顯示舊山頂道公廁安裝了電子資訊屏，不少人覺得多餘。（fb群組「香港風景攝影會」圖片）

而且萬一有不法之徒埋伏，在外面就能知道有沒有人，「夜媽媽畀人打劫就X街啦」、「仲有對女士嚟講呢個廁所一啲都唔安全」、「方便啲人行劫知道入面有冇人？」。

有留言就覺得太多人為罵而罵，智能廁所設計起碼可知道裏面是否有空格，一滿就在外面排隊，「唔使入去廁所逐格查同埋聞臭味」，而且舊山頂道公廁要走斜路，若不太急又見到滿了，便不用特意走上去。

荃灣德華街公廁：

荃灣德華公園男廁引入智能系統，門外有電子屏幕顯示廁格及尿兜的實時使用情況，便利使用者。（FB「全心荃灣」圖片）

食環署近年積極推行公廁翻新計劃，在部分公廁試行智能公廁系統，如安裝電子資訊屏。翻查資料顯示，在優化公廁翻新計劃下，240間由食環署管理的公廁自2019/20年度至2023/2024年度會分階段進行翻新和優化工程，首兩年共91間公廁的工程已展開或完成，其餘亦按計劃進行。

（綜合）