男子「雙手發紫」呈藍色嚇破膽　醫生查明原因爆笑　1招「醫好」

世間疾病多如繁星，如果身上出現「怪事」自然會擔心，而國外1名男子就因為發現自己的「雙手發紫」，擔心患上重症，於是趕到急症室求醫，連醫護們都對他各項檢查都指標如常感到「頭痕」，結果卻發現男子擺了個大烏龍！原來他根本沒有患上什麼隱疾，僅僅是牛仔褲褪色沾到手上去了！



巴拉圭1名男子發現「雙手發紫」，擔心自己「要死了」，於是趕到急症室求醫。男子的雙手呈現黯淡的藍色，與醫護正常的手的顏色呈鮮明對比。（@AleGinzo_MD/Twitter圖片）

綜合外媒報道，巴拉圭1名男子日前緊張萬分地趕到急症室，對醫護訴說恐懼，擔心自己要死了，因為他發現「雙手的血色正在減退」。從醫生Ale Ginzo於2月17日在Twitter上發布的照片可見，男子雙手呈現黯淡的藍色，與醫護正常的手的顏色呈鮮明對比。

男子否認了「過往手部發紺史」，醫護擔心他可能是嚴重心臟病引起的病變，於是即時為他檢查生命體徵、聽心跳、尋找風濕病史等，但所有指標都正常。醫護們憂心忡忡，不知道為何1個「沒有潛在疾病風險」的年輕男子會突然手部青紫。據Ginzo醫生所說，當時他們正思考4個可能病因，「手足發紺、病毒性疾病並伴有遠端反應、復發性病毒症狀導致的高凝血酶血症狀態導致的血栓形成、各種其他診斷」。

原來男子在雙手使用完酒精噴霧後，反復在新買的牛仔褲上擦拭，結果牛仔褲褪色沾上他的手掌。（@AleGinzo_MD/Twitter圖片）

當醫生進一步詢問男子有沒有接觸過什麼時，才知道原來男子新買了1條藍色牛仔褲，並且在雙手使用完酒精噴霧後，反覆在褲上擦拭，牛仔褲褪色沾上他的手掌。這結果令Ginzo醫生哭笑不得，於是發帖表示「『藍手症』治療：去急診室前清潔雙手」。

男子洗完手後，膚色回復正常。（@AleGinzo_MD/Twitter圖片）

事件令網民爆笑，亦有人表示自己有類似經歷，稱某日發現自己的臉呈現奇怪黃色，於是不安地去看醫生，結果醫生只叫他「去洗面」 ── 原來該網民是1名大學講師，那日用了黃色粉筆在黑板書寫，然後粉末掉到臉上，令他笑言「那天我就像個小丑」。

（綜合）