名牌行李篋未能開鎖大平賣　情侶試足999個組合　密碼竟是這3位數

雖說「平嘢冇好嘢」，但只要肯花努力和時間，隨時「執到筍貨」。外國一名女子在購物網站Amazon見到一個幾乎全新的Samsonite行李篋，由於早已被鎖上，而且相信賣家忘記三位數字密碼，所以價錢超低，估算僅約300港元，於是她決定購入，並和男友嘗試撞密碼。這番「豪情壯舉」引來不少網民討論，有人憶述為自己子女做過同樣事情，亦有網民建議可以購買相關鑰匙直接開篋，無須花時間撞密碼。最終該對情侶花了1.5小時終於撞中密碼，並在討論區公布「喜訊」，獲得5,100人讚好。



外國一名女子在購物網站Amazon見到一個早已被鎖上的行李篋，購入後和男友嘗試撞密碼。（「Reddit」討論區圖片）

該名外國女子在Reddit討論區圖文並茂指，見到有人在Amazon售賣一個Samsonite牌子的二手行李篋，可見已被鎖住，而且沒有提供三位數字密碼，所以八折出售。雖然無法退貨，但樓主曾經瀏覽過影片，估計行李篋密碼鎖或出現問題，決定冒險購入一試。

樓主結果收到標示為全新的行李篋，經檢查後發現密碼鎖沒有問題，但賣家並無提供密碼，因而未能開鎖。她搜尋資料後得知，訂購一把專門開篋的TSA007鑰匙需等3周才會到貨，所以決定與男友自行撞密碼，花了足足1小時嘗試全部999個組合，但亦未能打開，於是她以電郵聯絡賣家，對方願意退回一半價錢。女樓主與男友未有放棄，再次嘗試快速由000扭至600重試，但仍未能成功，其後他們放慢速度，終以「619」成功開篋，過程花約半小時。

兩人最終花了1.5小時撞中密碼。（資料圖片）

樓主估計，自己首次撞密碼時速度太快，所以曾經扭至619都未能成功開篋。她事後回應留言交代行李篋價錢，稱由於「折上折」，所以僅花了30外幣，由於她沒有交代以哪種貨幣付款，所以估算售價約為300港元，「喜訊」獲得大約5100人讚好。

樓主一邊開篋，一邊更新交代進度，令帖文引來不少網民留言。當中有人憶述自己子女遇到類似情況，稱因孩子忘記密碼，「連累」自己要代為撞密碼；亦有醒目網民建議樓主購買相關鑰匙直接開篋，可惜她想訂購的TSA007鑰匙要3周後才會到貨。有人則笑言事件證明行李篋安全成疑，提醒大家去旅行時要小心。