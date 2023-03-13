人妻拒行房主動出錢准「去外面花錢解決」　人夫「叫雞」結局爆笑

夫妻性生活不協調最重要是共同找到方法解決！有台灣網民分享1件爆笑又窩心的事件，指出某天有同事突主動請公司所有人吃鹹酥雞宵夜，他十分好奇對方為何忽然闊綽，細問下該獲同事偷偷告知，因老婆一直拒絕行房，所以他威脅「要去外面花錢解決」，沒料到老婆真的給他6,000元新台幣（約1,500港元，下同）。但該同事對太太很專一，不會與其他女人親熱，但又對老婆的舉動感生氣，故將6,000元全買了鹹酥雞請客。帖文令網民爆笑，稱該名人夫是好老公，又笑指「他真的拿錢『叫雞』了，而且是『多人運動』」。



有網民發文分享同事的經歷，該對方因老婆一直拒絕行房，所以威脅「要去外面花錢解決」，沒料到老婆真的給他6000元新台幣（約1500港元），但結果卻很暖心。（《姐姐還活着》劇照）

該網民於facebook群組「匿名公社」發文憶述，數年前某天晚上上班時，有同事致電稱想請晚班所有人吃宵夜，數小時後該同事就抱着3個大發泡膠箱進來，裏面全都是鹹酥雞，那晚大家都吃得好爽。

樓主表示，他一直問該同事為何突然請客，後來對方偷偷告知，自己與老婆很久沒行房，「他很想就一直壓着老婆要，但老婆就是不給，他就威脅說不給的話，他就要去外面花錢解決，結果老婆丟6,000塊錢給他」。

樓主不解地回應同事，「那你就去花錢解決呀！」，同事指出「只跟老婆做不會跟別的女人做，但很氣老婆丟6,000叫他去外面找，所以就拿這6,000去買了鹹酥雞」，然後請公司同事們幫忙吃掉。

鹹酥雞是台灣著名小吃。（示意圖／魔法雞排Facebook）

帖文引來網民爆笑說，「呃…那你們吃完有幫他解決嗎？」、「這老婆也人太好，這老公也敢拿啊」、「他真的拿錢『叫雞』了，而且是『多人運動』」、「他應該拿錢跟老婆說：給你錢趕快做」、「老婆：你叫雞了嗎？老公：叫了，鹹酥雞」、「所以是跟賣鹹酥雞的老闆娘？」、「是不是男人啊！浪費他老婆一番苦心！」、「換成我，會多要幾次，湊足錢去買台PS5回家玩！」。

有網民大讚該同事是好男人，「這種男人要絕種了，得好好珍惜」、「好專情的餒」、「我覺得這老公很好啊，人都會有需求的，重點是還把錢拿來請同事，不是自己花天酒地，覺得很棒」、「這老公很好耶，把他的慾望壓下來，錢拿去買吃的，找同事熱鬧，不得了的人品」。

不過也有網民質疑，「屁，這種鬼話你也信？」、「說不定已搞完女人，心有愧疚才買鹽酥雞吧」、「幹了壞事，再弄個不在場證明，合理」。甚至有人認為老婆拒絕行房背後有原因，「老婆為啥不肯，很怪吧」、「這老婆肯定心裏有鬼！」、「可能有人了，不然就是真的很累」。