奧斯卡｜《奇異女俠》橫掃7大獎項　網民曾神預言：拎獎拎到手軟

【最佳影片／奧斯卡金像獎／奇異女俠玩救宇宙】第95屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日（13日）上午進行，當中大熱的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙／天馬行空）橫掃7個獎項，包括最佳影片、最佳原創劇本、最佳剪接、最佳導演、最佳女配角、最佳男配角，以及最佳女主角，成為今屆大贏家。而原來早在10個月前，原來已經有網民預測該片會「拎獎拎到手軟」、「絕對會狂掃奧斯卡，一定要睇」。



《奇異女俠玩救宇宙》在第95屆奧斯卡頒獎典禮狂掃了7大獎項，成了今屆大贏家。圖為《奇異女俠玩救宇宙》香港版電影海報。（資料圖片）

《奇異女俠玩救宇宙》在第95屆奧斯卡頒獎典禮狂掃7大獎項，有曾經欣賞該套電影的網民於10個月前在連登討論區以「奇異女俠玩救宇宙—真正嘅多重宇宙片」為題發帖，與其他網民討論該片精妙之處，並大讚「呢套嘢正」。

當時不少網民認同樓主，大讚《奇異女俠玩救宇宙》「好睇到爆」、「睇完有種『有電影呢樣嘢實在係太好』嘅感覺」、「個人覺得one of the best pic in all time」，甚至有人預測「呢套OSCAR（奧斯卡）掃獎完全唔過份」。現在證明事實確是如此，但相關帖文曾被懷疑是宣傳帖，「呢個POST勁PR FEEL」、「完全唔覺有吹到咁神」。

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去年發文的樓主今日再以同樣帳號發帖，表示「笑X死，當日我哋推奇異女俠呢套嘢，俾人話我哋係PR」，力證《奇異女俠玩救宇宙》是好片，獲不少網民力撐，「呢套真係一套好戲嚟」、「橫掃埋Oscar，獎已攞，理X得你」、「智商問題睇唔明，唔好怪佢哋」，但仍有網民持相反意見，「可能期望太高，睇完有啲失望」、「攞獎唔代表一切，我都係覺得唔好睇」、「有時口味啱唔啱都係一回事」。

（連登討論區）