奧斯卡｜《奇異女俠》橫掃7大獎項　網民曾神預言：拎獎拎到手軟

【最佳影片/奧斯卡金像獎/奇異女俠玩救宇宙】第95屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今日(13日)上午進行,當中大熱的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/天馬行空)橫掃7個獎項,包括最佳影片、最佳原創劇本、最佳剪接、最佳導演、最佳女配角、最佳男配角,以及最佳女主角,成為今屆大贏家。而原來早在10個月前,原來已經有網民預測該片會「拎獎拎到手軟」、「絕對會狂掃奧斯卡,一定要睇」。



《奇異女俠玩救宇宙》在第95屆奧斯卡頒獎典禮狂掃了7大獎項,成了今屆大贏家。圖為《奇異女俠玩救宇宙》香港版電影海報。(資料圖片)

《奇異女俠玩救宇宙》在第95屆奧斯卡頒獎典禮狂掃7大獎項,有曾經欣賞該套電影的網民於10個月前在連登討論區以「奇異女俠玩救宇宙—真正嘅多重宇宙片」為題發帖,與其他網民討論該片精妙之處,並大讚「呢套嘢正」。

當時不少網民認同樓主,大讚《奇異女俠玩救宇宙》「好睇到爆」、「睇完有種『有電影呢樣嘢實在係太好』嘅感覺」、「個人覺得one of the best pic in all time」,甚至有人預測「呢套OSCAR(奧斯卡)掃獎完全唔過份」。現在證明事實確是如此,但相關帖文曾被懷疑是宣傳帖,「呢個POST勁PR FEEL」、「完全唔覺有吹到咁神」。

去年發文的樓主今日再以同樣帳號發帖,表示「笑X死,當日我哋推奇異女俠呢套嘢,俾人話我哋係PR」,力證《奇異女俠玩救宇宙》是好片,獲不少網民力撐,「呢套真係一套好戲嚟」、「橫掃埋Oscar,獎已攞,理X得你」、「智商問題睇唔明,唔好怪佢哋」,但仍有網民持相反意見,「可能期望太高,睇完有啲失望」、「攞獎唔代表一切,我都係覺得唔好睇」、「有時口味啱唔啱都係一回事」。

(連登討論區)