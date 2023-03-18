開蓬車男司機載狗坐前座　S位泊極唔入片瘋傳　目擊者：畀狗泊啦

S位、L位是不少P牌新手的噩夢，有網民日前上載車cam（行車記錄儀）片段，稱看到前方車輛前前後後扭了數次軚，都一直泊不進S位，甚至角度愈來愈大，於是嘲笑稱「咁X渣嘅」。不少網民看完片段，卻把焦點放在副駕駛位上、左右張望觀察的狗狗上，「隻狗都頂唔順」、「隻狗想話：等我嚟啦、X頭」。



有網民上載行車記錄儀影片，表示前方的開蓬車一直無法泊進S位，連副駕駛位上的狗狗也不斷左右細看。片主認為對方技術不過關，故嘲諷指「唉！畀隻狗泊啦」。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該名網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，表示前方的開蓬車一直無法泊進S位，故發文稱「泊完未啊」。從該段長1分30秒的片段中可見，福士開蓬車的車主駕駛着車輛，斜着前後移動了4次調整角度，卻一直未能泊到車位上，而在副駕駛位上坐着的1隻狗則隨着車身移動四處張望。整個過程被泊在後方車位上的車主用行車記錄儀拍攝下來。

而片段中亦錄下了後方車主對開蓬車司機的評價，「泊唔X掂個位」、「咁X渣嘅」，片主又指一開始還以為副駕上的是女子，沒想到是狗，「問你死未」，又表示「唉！畀隻狗泊啦」。直至片段結尾，開蓬車司機仍未能成功泊車，片主即猜測開蓬車司機會否放棄於此處泊車，又謂「無理由喺隻狗面前咁丟架」。

即睇經過：

開蓬車司機「屢試屢敗」的畫面配上片主的嘲諷語氣，令帖文引起網民熱議，「下次揸開蓬車戴返個面具先」、「佢都唔知自己喺度做緊乜嘢」、「個牌買返嚟㗎？」，也有不少人將焦點放在了狗狗身上，「連隻狗狗好似想幫佢睇位」、「人唔尷尬，隻狗都尷尬」。

不過，有網民指出S位泊車向來有難度，不妨多多包容，「S位嚟，唔易㗎」、「每個人都有新手嘅時候，唔阻到人，咪由佢慢慢扭囉」，也有人回應拍片者，「講咁多無謂嘢，咪喺到食花生，又唔落車教下路點泊」、「以前啲人見到人泊唔到位，都會開聲教下同幫手睇位，而家啲人淨係喺度食花生。」。

（「車cam L（香港群組）」）