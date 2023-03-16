坐過站！伯伯想強行拉開地鐵門落車　男女乘客合力拖走　職員咁講

給點耐性好嗎？微博日前流傳影片，顯示上海有名伯伯坐地鐵時突然徒手掰開已關閉的車廂門，還將一手一腳「攝」入門縫內，另一大叔從後抱住伯伯，想將他拉走，最終在女乘客幫手下拉出伯伯。拍片者透露當時伯伯滿身酒氣，大叔解釋他因為坐過了站才失控掰車門。上海地鐵武威路站相關負責人回應內媒指，公安已介入調查事件，正處理。網民笑指好在有人拉伯伯走，否則他會被擠在幕門和車廂門之間。



內地網傳影片，拍到有名伯伯強行拉開地鐵車門。（微博影片截圖）

內媒報道，3月12日上海有名白髮伯伯乘坐地鐵11號綫去到武威路站時，突然掰開已關上的車廂門。片段拍到車門上方的警報燈亮起不停鳴叫，後方有名大叔從背後抱住伯伯，想將他拉回座位上，當時伯伯一手一腳「攝」入門縫，車門一開一關一彈，無法關上車門。大叔費盡力氣，加上有女乘客幫手，才終於將伯伯拉出來，惟伯伯被拉到一旁時，仍奮力想掙脫再去拉車門。

拍片者透露伯伯身上滿身酒氣，抱他的大叔解釋伯伯坐過了站才想強行拉開車門。

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上海地鐵武威路站相關負責人回應內媒指，現時公安已介入調查，正處理。據悉該男子當時醉酒，想強行拉開車門下車，事件令列車發生延誤，月台職員已第一時間處理。地鐵職員亦呼籲民眾，遇到類似情況要致電地鐵客服熱線、向下一站的職員反映或直接報警。

有網民笑言伯伯仍身體壯健，竟拉得開已關上的車門，「高身體質素老頭」，而且他上了年紀又喝了酒，正常人也不敢上前阻止，「誰敢動啊，真賠不起」。有留言認為大叔和女乘客其實救了他一命，「如果放他出去的話，會被擠死在遮罩門（地鐵幕門）和車廂門之間的吧」、「坐回頭車就好了」。

（綜合）