李克勤演唱會2023｜3.22優先訂門票 連開4場 即睇售價+購買方法
撰文：謝茜嘉
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【李克勤演唱會2023／《弦續》李克勤·港樂演唱會／換票／買飛／票價／優先訂票】李克勤時隔6年再於紅館開演唱會，「《弦續》李克勤·港樂演唱會」將於5月13至16日舉行，持恒生Mastercard者可於3月22日起獨家優先訂票，3月29日起將於城市售票網公開發售，價格分980元、580元及380元。
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李克勤表示，今次「開騷」盼歌迷觀眾能多些參與其中，故在社交媒體上，「叫歌迷留言俾我，想聽咩歌，大家同我一齊揀」，又說「我哋會以最勁管弦樂團合音樂，重新編排，最正視覺效果，帶畀大家震憾的音樂盛宴」。他賣關子道：「其中一晚仲會有一個來頭好猛嘉賓添，就睇下大家買飛買唔買得中啦。」
李克勤於2017年在香港紅館舉行《李克勤慶祝成立30週年演唱會》，即重溫當時精彩演出▼▼▼
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李克勤演唱會2023「《弦續》李克勤·港樂演唱會」何時舉行？門票售價？
李克勤演唱會2023「《弦續》李克勤·港樂演唱會」將於5月13至16日在紅館舉行，門票售價：請按此
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