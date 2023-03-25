無厘頭！阿伯「九唔搭八」式撩傾計　貨車司機咁回應獲網民激讚

常指香港司機暴躁無禮、粗口橫飛，最近就有網民分享一段司機與伯伯「九唔搭八」對話的車cam片段，片中伯伯不斷向司機稱其駕駛的貨車像是用來運送雞和鴨，司機聽後雖然不明所以，但也叫伯伯小心車駛過，又多謝對方祝福。大批網民激讚司機有禮貌，「呢位司機真係唔話得」、「好好人嘅司機，竟然冇鬧返伯伯轉頭」。



有網民分享一段司機與伯伯「九唔搭八」對話的車cam片段。（Facebook群組「車cam L」）影片截圖）

該網民於Facebook群組「車cam L」分享車cam片段，顯示事發時間為周三（22日）下午1時50分左右。司機本來駕駛貨車至路口燈位前停車等轉燈，一位戴鴨舌帽的伯伯推着手推車過馬路，但突然放下手推車走向貨車旁，對司機說：「我見到啲雞就驚咗啦」、「我覺得你架車好似送雞鴨咁樣。」

雖然司機完全不明白對方想說甚麼，但也嘗試回應：「唔係呀，我送貨㗎咋。」 之後即將要開車時，司機提醒伯伯小心行駛的車輛，伯伯即稱：「身體健康呀，長毛！」司機亦欣然回應：「多謝你，大家咁話！」

片段引起網民討論，有網民認為司機即使不明白伯伯想說的話，但也盡量回應對方，甚至有禮的感謝和回應值得讚賞，「兩個啲對話好正，起碼唔係第一句就炒媽拆蟹先」、「唔理對話內容有無營養先，禮貌畀足100分」。有網民則認出該伯伯不時在同一地方出現，「呢條友深水埗出沒㗎，經常喺大埔道路中心行過，小心啲好」。

（Facebook群組「車cam L」）