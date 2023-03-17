人妻一招報復偷食夫　最後反自食其果「愛到無法自拔」下場極羞恥

波蘭一對夫妻日前在享受魚水之歡時，丈夫的生殖器竟不慎「卡在」妻子的體內，不管怎麼拔都拔不出來，夫妻倆痛不欲生，只好趕緊打電話求助醫院，最後二人以「交疊姿勢」入醫急救，身上僅用救護人員給的棉被包著。事後妻子坦承，因為懷疑丈夫在外偷吃，於安全套動了手腳，未料導致悲劇發生。



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據《EL DICTAMEN》報導，該名妻子懷疑丈夫在外偷吃，便偷偷地在安全套內放入過敏物質，未料竟也害到自己，導致彼此的生殖器卡住，只好趕緊打電話向醫院求助，至於妻子放入的過敏物質為何？竟導致丈夫「無法自拔」，此報導中並未明確說明。

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據了解，其實台灣也曾發生類似狀況，據台灣《蘋果日報》報導，台北榮總急診室曾遇過一宗個案，當時一對小情侶光著身體，二人「黏」在一起被送到急診室，原來二人在野外激戰時，女方因太過緊張造成陰道痙攣，直接夾住男友的生殖器，最後醫生打針讓女方放鬆後，才順利分開兩人。

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對此，醫生也提醒，不少人享受魚水之歡時，喜歡使用特殊體位，但稍有不慎就會導致子宮、卵巢等器官受傷出血，建議不必一味追求奇特的姿勢。

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