醉後遭女友擅剪陰毛！對方沾沾自喜：剪得很棒吧　背後原因極傻眼

情侶再親密都應該互相尊重！近日台灣有男生發文，指有天和朋友喝酒醉到不省人事，翌日起床發現女友把他的陰毛全部剪掉，解釋閨密幫男友剃毛後，性行為時會更持久，他驚訝女友和別人分享房事，不滿性生活被人討論，問網民有否類似經歷，應該如何解決。帖文引起討論，有人斥責女友毫不尊重伴侶，勸喻樓主分手，但亦有人認為女友此舉頗有情調，毋須小題大做。



台男起床發現女友把他的陰毛全部剪掉。（Dcard圖片）

該男生在Dcard討論區以「一覺醒來涼涼的被女友剪掉下面…」為題發帖，指某日和朋友喝酒醉到不省人事，翌日起床如廁時有陣陣涼意，像沒有蓋被子的感覺，一看下體卻驚嚇「怎麼毛全部都不見了」，女友才陰險跳出來說是她的傑作，更沾沾自喜稱「我剪得很棒吧」。

樓主質問動機，女友原來聽信閨密之言，以為男性剃陰毛後進行性行為時能更持久，亦有助改善賀爾蒙，對男生有好處，還指他最近行房都很快完事，閨密男友剃後真的有效果。

女友覺得樓主近期行房都很快完事，加上閨密男友剃後真的有效果，所以想看是否真的有用。（《前男友不是人》劇照）

樓主大呻「聽完火大到不行，差點暈倒」，他氣的不是女友惡作劇，而是她跟閨密討論其性能力，以性事公諸人前，覺得不受尊重。女友辯稱只跟3個閨密提過，她們也有分享男友性能力，更稱「GG小小可愛可愛的又沒什麼」，聽畢非常反感。樓主直認對方是初戀，故問網民這樣的惡作劇是否常見，他亦抗拒女友與閨密討論性事，欲知有何解決方法。

網民直斥女友行徑荒謬，勸樓主分手，「這個玩笑真的開得太過份」、「換成是女生，底下的人會建議你提告」、「下次可能剪掉你下面」、「連性事私密的事情都拿去跟閨密們講，代表她沒有分寸也不會保護你」、「我女友也會，一點隱私都沒有」。

網民直斥女友擅自剪掉樓主陰毛的行徑荒謬，「這個玩笑真的開得太過份」、「超不尊重你，分手」。（示意圖／GettyImages）

反觀有人認為女友行為並無不妥，而且很有情調，「剃個毛有什麼大驚小怪」、「說實話，很有情趣」、「女生間討論性事很正常，你氣的點應該是表現不好，不想被外人知道」、「真的反感就直接講」。

（Dcard）