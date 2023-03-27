驚嚇！243萬存款遭行長擅挪用　銀行只肯賠一半　理由令全網傻眼

把積蓄放進銀行都沒有保障？江蘇曾有男子與家人把錢存進銀行，10年來累積存款本金達243萬元（人民幣，下同，約277萬港元），但他於2018年發現存款無法提出，於是報警求助。警方調查後揭發銀行行長擅自挪用相關存款，男子告上法院向銀行索賠勝訴，惟銀行不服提上訴，案件發回重審。



男子透露銀行現時只願賠償一半存款，理由是「儲戶長期不查詢不符合常理」，讓他不禁怒問：「是不是太荒謬？」事件曝光至今一直受到網民關注，而銀行「賠償斬半」的借口更令網民嘩然，而中國郵政集團有限公司南京市分公司近日發出最新聲明，表示充分理解客戶訴求和心情，但鑑於案情複雜且存疑點，就較早前需賠償李男所有損失的判決已作出上訴，現時法院亦發回重審，待案件有最終判決後，將會嚴格執行。



江蘇男子發現其銀行存款無法提出，警方調查後揭發是銀行行長擅自挪用存款，存摺上只有首筆存款屬實，其他記錄均為虛假記錄。（網上圖片）

內媒報道，事件始於2008年，當時江蘇李姓男子與家人一同於郵政儲蓄銀行南京江寧支行（簡稱，郵儲江寧支行）開了3個帳戶，首筆存款先存入135萬元（約154萬港元），往後數年亦陸續存入款項。距料到2018年年底，李男需要用錢時，卻發現存款無法取出，故報警求助。警方調查後發現，存摺上只有首筆存款屬實，其他記錄均為虛假記錄。

翌年4月，時任銀行行長時姓男子涉嫌挪用客戶款項被捕，至2020年9月，時男在庭上承認偷取李男帳號的存款購買名車，同時亦有挪用其他客戶金錢和再借貸。警方調查後，相信李男多年存入的本金應有約243萬元，加上4年過去，算上利息總金額應該超過250萬元（約286萬港元）。時男最終因「挪用資金罪」被判需243萬元予李男，以及2年3個月有期徒刑，但他已無力還款。

李男誓要取回血汗錢，決定將郵儲江寧支行告上法庭，南京市江寧區法院判銀行需歸還李男戶口裏的存款。不過，郵儲江寧支行不服判，並以「儲戶長期不查詢不符合常理」作出上訴。2022年5月，即使南京市法院一審時判決李男勝訴，但二審時則需發回重審。銀行在重審階段時指，李男在存款期間沒有審慎和定期查詢管理款項，加上和行長時男是通過中間人介紹認識，認為中間人應負最大責任。

李男接受內地媒體訪問時指，現時經過2次庭前會議、2次調解、2次合議庭（意指由多名法官以合議制所組成的審判單位），於今年1月17日最後一次開庭時，銀行方面只肯賠償120萬元（約138萬港元），但他斷言絕不會接納此等賠償方案。

面對銀行只肯賠一半本金的方案，李男無法接受銀行提出的辯解理由，更怒問：「是不是太荒謬？」他指由於在該銀行的存款並不是他們家庭全部積蓄，加上過去數年都沒有需要用錢，認為不需特地去查詢是合乎常理。他透露家人仍在等待法院最終判決，但過去4年的等待過程中，家中3位老人已有2位因積鬱成疾過世，無奈苦言「我們還有幾個4年等？」，現時只希望法院能盡快作出合理判決。

李男補充，因和時男的父母相熟，算是朋友，當時覺得錢存到哪裏都一樣，加上時男口碑不錯，人很隨和，所以才會信任他。加上當年沒有手機銀行可以隨時查詢，大客戶又獲VIP上門服務，「因為他有這個職務，他就是代表銀行」。李男指家中老人忙於上班，沒有時間去銀行，才會交由時男代為存款進銀行，及後亦有收回存摺和單據，不料卻因貪圖一時方便，因而造成此等損失。

根據《民法典》規定，如果銀行未盡到應有的管理和保管責任，造成客戶的損失，銀行亦應承擔賠償責任。（示意圖／gettyimages）

根據《中華人民共和國商業銀行法》規定，商業銀行應當保障存款人的合法權益，不受任何單位和個人的侵犯。儲戶在將資金存入時，就等同簽訂儲蓄合同，銀行在收取和保管存款時，應以高度誠信和謹慎義務履行職責。再者《民法典》規定，如果銀行未盡到應有的管理和保管責任，造成客戶存款的損失，銀行亦應承擔相應的賠償責任。