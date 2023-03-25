荃灣兩中年漢巴士站捉象棋　棋盤鋪地跪住玩　網民震驚：咁大癮？

長者在公園捉象棋就見得多，在巴士站開棋真是第一次見！有港男日前於荃灣千色Citistore（前稱千色店）對開巴士站，拍到兩名中年男子席地捉象棋，其中一人即使跪在地上，姿勢較辛苦，也無阻捉棋的決心。網民大感驚訝，「真係咁大棋癮」、「急到瀨咁嘅款喎」，有人批評阻街，「阻住晒個巴士站，人哋追巴士睇唔到就一腳踢落去」，也有人質疑騙子在設局騙財，「氹人入棋局然後呃錢，旁邊會有媒」。



有港男日前於荃灣千色Citistore對開巴士站驚見有兩名中年男子席地捉象棋。（fb群組「荃灣人」圖片）

該港男於facebook群組「荃灣人」發文貼出4張照片，可見到在荃灣千色Citistore對開巴士站，有兩名分別穿紅衣及藍衣的中年男子正忘我對奕，他笑言照片攝於繁忙時間，「興之所至，真的沒法擋」。照片所見，紅衣男坐在座椅，藍衣男背向馬路單膝下跪，兩人將象棋棋盤紙鋪在地上下棋，其中一張照片，藍衣男用右手撓頭，此乎正苦惱該下哪步棋。

兩男在巴士站下棋的奇葩畫面引來旁人注目，坐在紅衣男身旁的兩名候車男子十分專注地「觀戰」，巴士埋站時，下車的乘客同樣注意到有人在下棋。

事件引起網民關注，笑言「捉快棋，忘我境界」、「好緊火」、「琴棋書畫，有文化」、「撞到佢副棋，會唔會叫你賠」。

有網民批評兩男在人來人往的巴士站捉棋是阻街，「其實佢跪低咗，有人掛住行不留神，分分鐘撞到佢，唔好彩中咗出馬路就慘了，我覺得他們變相阻街」、「隔籬有德華公園，點解咁辛苦？」，有人揶揄「佢已經好好㗎啦，唔係痞喺馬路中心玩」。

有人質疑設局騙財，「天仙局」、「釣緊水魚喎」、「這種是所謂嘅殘局黨？也是騙錢嘅」、「佢開緊工，絕對不是為興趣」。