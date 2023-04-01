帶AK-47上街！澳男持步槍周圍舞　警方出動直升機圍捕　真相離譜…

這樣很有趣嗎？澳洲悉尼1名男子手持「AK-47」步槍在街頭揮舞，多名市民報案，警方大為緊張，更出動直升機搜索，最終在一處草地拘捕該男子，並在車上起獲該支步槍。不過，警方發現這步「AK-47」，原來是一支仿照步槍製成的煙槍，用來吸食大麻，決定起訴他未經授權持有槍械及恐嚇罪，禁止他保釋等待審訊。



警方檢查發現，原來是仿照步槍造型的煙槍，用來吸食大麻。（警方圖片）

澳媒報道，悉尼西部1名男子被發現攜帶「AK-47」上街，他還在路上揮舞，導致市面出現混亂，多名市民報警，大批警員趕至溫沙路（Windsor Road ）部署，並派出直升機追蹤該名男子。警員四方八面檢查周圍商舖的閉路電視，掌握男子的動向。

警方出動直升機搜索，最終在一處草地發現男子。（警方圖片）

警方最終在附近教堂的停車場發現一輛空車，未有上鎖，終在車上發現該支「AK-47」，檢查後發現原來是仿製品，實際上是支仿照步槍造型的煙槍，用來吸食大麻，確認無法用於發射子彈。警方續以直升機搜索現場，終在附近草地找到兼拘捕涉事50歲男子。

雖然是煙槍，但男子面臨嚴重後果，將被控持有未經授權槍械及恐嚇罪，最高可被判監5年。法院禁止他保釋，還押至4月受審。另外，澳媒指據新南威爾士州毒品法規定，銷售、供應或展示煙槍或其組成部分，無論是否旨在服用違禁藥物，均屬違法行為。

（綜合）