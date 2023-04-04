好曳！中學生拿啤酒上巴士　司機勸落車3次不果　1舉動引網民大讚

中學生上巴士喝啤酒很威風嗎？台灣有巴士司機在網上發文，稱日前接載4名初中生時，其中1人手持打開了的啤酒上車，傳出濃烈酒味，對方強辯只會拿着不喝，他勸對方下車3次不果，最後將車泊在路邊報警。學生在警方到場後仍嘴硬，由於他未夠18歲，警方稱要通知家長處理。網民大讚司機做得對，形容是「 家長不會教只好交給社會處理」。



台灣有巴士司機發文，稱載到中學生帶啤酒上車。（示意圖／資料圖片）

巴士司機在facebook群組「爆廢公社二館」發文，日前他載到4名國中生（初中生）上車，其中1人拿住顯眼、已經打開的啤酒。據台灣《旅客運送契約》，為確保司機、乘客安全，要拒載「酒醉乘客」。雖然學生看來沒醉，但司機還是不客氣地請他下車。

結果學生「賴皮」說不會喝，司機不相信，且他一上車時有濃烈酒味， 隔住口罩都聞到。巴士沒有窗戶，冷氣也是內循環，乘客帶稍微重味道的東西上車，整架車都會有味道。

司機堅持將車停泊路邊，請帶啤酒學生下車，惟勸說3次無果，「於是我忍不住了，剛好前方200公尺（米）右邊就是派出所，我也不打110了直接搜尋該分所電話，告訴警察有國中生攜帶啤酒搭車，請他下去屢勸不聽」。不到5分鐘就有警員走上車，該學生對住警察一樣嘴硬，說自己只是拿着沒有喝。

司機連續勸說3次下車不果，最終報警。（示意圖／資料圖片）

最後警察將學生帶回派出所，稱會通知家長，因為法例未滿18歲人士不能接觸酒精類飲品，「何況又大剌剌的拿着已打開喝過的啤酒來搭公車，擺明就是故意的」。

司機不知網民會否覺得他小題大做，「還是這麼做給國中生一個震撼教育是正確的？」，他又抱怨現時很多學生行為糟糕，每天接載約200名學生，每天都有人耍小聰明，用遊樂場代幣付車資逃票，或盜用家人的敬老卡（長者卡）。

結果司機被網民大讚「你做得很好」、「小題大作又如何，總比發生事情好了」，又揶揄該學生自我感覺良好，「又是一個自以為這樣很帥的可憐蟲」、「現在愛的教育弄壞一群小孩」、「家長不會教只好交給社會處理」。有網民笑言司機這樣做也可以自保，「車廂內充斥酒氣也一樣會被投訴」。