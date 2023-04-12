恐怖！大意爸吸煙時一甩手　煙頭直插阿仔眼　媽媽心痛咁樣急救

家有幼童，更應注意火源、電器、利器，否則可能造成嚴重後果。內地1名父親吸煙時，沒有注意到年幼兒子正奔向自己，不巧拿着香煙的手一揮，正燃燒的煙頭就插到了兒子的眼睛，令兒子痛得哇哇大痛。母親急忙查看，因怕兒子眼睛燒傷影響視力，只好忍着心痛把兒子的眼皮撐開去清洗，幸高溫的煙灰被夾在眼皮間，未有傷到眼球，但卻在右眼角留下傷疤。



男童母親近來留意到不少煙民懂得注意家中電器、利器，卻忽視了香煙也是火源，一樣可能誤傷孩子，於是將事件分享到網上，希望引起大眾關注，望能減少同類悲劇。



內蒙古1名父親吸煙時，，不巧拿着香煙的手一揮，正燃燒的煙頭就插到了兒子的眼睛，令兒子痛得哇哇大痛，幸最終沒有損及視力。（「萌娃小沐沐」抖音影片截圖）

內蒙古赤峰的游女士日前在社交平台抖音上發布影片，提及2年前春節時，丈夫吸煙時不慎將煙頭插到孩子的眼睛。當時他們駕車到家樓下，下車時丈夫就順手點了根香煙。由於天氣寒冷，便讓年幼的兒子跟奶奶先上樓，她和丈夫收拾完車尾箱再上樓。沒想到兒子走了約5、6米遠後突然跑回來，奶奶拉都拉不住，不巧丈夫背着兒子，拿着香煙的手一揮，「拿煙插進了他（兒子）的眼睛裏」，兒子痛得哇哇大痛。

游女士急忙把兒子抱回家清洗傷處，但兒子出於劇疼，一直緊閉眼睛，煙頭最前那一截被夾在右眼眼皮間。她表示兒子「一直在那嗷嗷哭」，她只能忍着心痛撐開他的眼睛清洗煙灰，然後再帶孩子去就醫，她形容當時自己「心痛的無法呼吸」。醫生表示孩子情況「挺嚴重的，應該會留疤」，但幸虧沒有傷到眼球，視力不受影響。

游女士怪責自己粗心、沒有重視「煙會燙到孩子」，但卻沒有怪責丈夫，因為明白丈夫是無心之失，而且他和自己一樣心痛、自責。如今2年過去，雖然丈夫仍未戒煙，但兒子傷處已癒，且視力沒有問題，只是有時候疤痕會「壓到雙眼皮」。現在孩子大了，她便告知他意外經過，而兒子也表示原諒爸爸了。

按圖看男童近況：

游女士解釋兒子的遭遇令她心有餘悸，加上近來留意到「好多老人叼着煙抱孩子」，生怕那些人一個不注意，香煙掉到小孩身上造成悲劇，因此上載影片是希望引起家長重視「煙要傷人」。

影片曝光後，被轉載至各個平台，不少網民都高呼「可怕」，又表示無法原諒傷到孩子的父母，「我老公要敢這樣，我能打死他，應該是我婆婆估計都能打死他」、「我老公要是這樣，我高低得用煙頭給他原樣燙一個」。

（「萌娃小沐沐」抖音、山海視頻微博）