變態外傭猥褻BB少主再自慰　5分鐘露骨影片瘋傳　內情流出極心寒

哪個家長不幸聘請了這個變態外傭，請從速報警！馬來西亞1名印尼籍女傭，竟然猥褻小主人並拍下猥褻不雅影片，包括自慰、讓小主人撫摸和舔其私處等，變態畫面的露骨程度令人咋舌。據報道，有關影片是外傭拍攝後傳給男友，惟雙方分手後，男方竟然在WhatsApp開設群組，把大堆人加入群組後發布影片，導致影片外傳，疑以此作為報復。案件惹來網民關注，當地警方已循兒童性罪案調查事件，會積極尋找該名外傭的僱主，事件中暫未有人被捕，



馬來西亞1名印尼籍女傭，猥褻小主人並拍下猥褻不雅影片，包括自慰、讓小主人撫摸和舔其私處等。（網上圖片）

事件於上周四（4月20日）揭發，有女網民於facebook群組「媽咪宣傳天地」發文，指「注意！這是誰家的女傭？她對Baby做很猥褻的動作，拍了照片跟video，希望小主人父母可以盡快看到」。

據馬來西亞《中國報》報道，涉事女傭拍攝的影片長4分59秒，內容包括讓小主人撫摸和舔其私處、讓小主人吸吮其乳頭，以及自慰等。

女傭拍攝的影片長4分59秒，內容包括讓小主人撫摸和舔其私處、讓小主人吸吮其乳頭，以及自慰等。（網上圖片）

揭開事件的女網民向傳媒透露，其友人4年前曾聘請上述女傭，後來因為女傭工作表現和態度問題，不再繼續僱用；直到4月19日，她突然被拉入一個WhatsApp群組並看到女傭猥褻影片，讓她大吃一驚。

女網民續說，WhatsApp小組成員都是女傭朋友、前僱主，懷疑群組是女傭「男友」所開設，相信女傭不會特地開設群組「分享」自拍的猥褻影片，「所以我懷疑女傭是發（影片）給其『男友』，後來雙方不曉得是不是發生了什麼問題，導致男方最終開設這個群聊，並拉入了所有認識的人，在群裏發布女傭拍攝的猥褻影片」。她期望帖文引起片中寶寶母親注意，令小主人逃離女傭「魔掌」。

網有女網民於facebook群組發文，指出有女傭對少主人做猥褻動作，而且拍了照片跟影片，希望小主人父母可以盡快看到。（fb截圖）

事件引來網民嘩然，而知情的女網民不忿地表示，不少人私訊她不是供涉事外傭資料，而是希望索取短片，她直斥傳播相關影片是對受害人二次傷害，呼籲網民停止索取及分享淫褻影片。她重新在網上發文，是想引來相關僱主注意，以救出寶寶，因顧慮到寶寶父母未必懂英文，所以她曾以英文撰寫帖文，但被facebook拒絕張貼。

當地警方對案件極為重視，正循兒童性罪案調查事件，正追涉案外傭下落，暫未有拘捕行動。