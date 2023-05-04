災難現場？人妻公幹6天回家　見1幕極傻眼　心寒提離婚獲網民力撐

分擔家務本是夫妻的共同責任，絕不應倚賴其中一人！早前美國有人妻在社交平台分享短片，指她出差6天回家後，驚見全屋一片狼藉，彷如垃圾堆般。人妻揭發丈夫在她公幹期間，根本沒有收拾好家裏，愈想愈感不滿兼心寒，因而提出離婚。不少網民對於人妻決定大表支持，認為她「值得更好」、「我為你驕傲」。



美國有人妻出差回家後竟然看見全屋一片狼藉，揭發丈夫在她公幹期間，完全沒有收拾家裏，感到不滿兼心寒，故提出離婚。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）

該美國人妻邦迪（Lynalice Bandy）在TikTok發佈短片，分享她離家公幹6天後回家的畫面。影片可見，邦迪返家後發現家裏到處都亂七八糟，先是客廳一片狼藉，遍地都有不少雜物；女兒房間的地毯更是離譜到沾滿洗髮精，連被套和地毯都沾滿指甲油。至於另一房間地上亦有女兒的玩具和各種籃子；廚房桌上則有已打開的食物包裝和外賣紙袋，全屋衛生可以說是不堪入目。

邦迪稱，原本還心存希望，覺得她並不是家裏唯一負責做家務的人，但原來當她不在家時，根本沒有人會打掃衛生，而丈夫更是不斷以藉口推搪，辯稱因為將注意力放在工作上和忙於修理汽車，才沒時間照顧孩子和收拾家裏，她覺得十分心寒，將全屋清理乾淨後便決意離婚。

片段惹來網民關注，不少人看過邦迪家中各處的畫面後，紛紛支持她離婚的決定，「我為你感到驕傲」、「你真的很棒，要堅持住」、「那個家因為你而美麗，你付出這麼多的努力，確實值得更好」；亦有人怒斥邦迪的丈夫不負責任，「甚至不配當人父母」。

（綜合）