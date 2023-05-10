恐怖！下雨天飛滿白蟻　成屋貓被嚇呆　住戶火燒都唔掂最後咁處理

下雨天漫天飛蟻，隨時變白蟻入屋！內地日前瘋傳影片，顯示南京有住宅在落雨時變成飛蟻大軍基地，屋內多隻貓咪被嚇呆，又看又出手拍打。住戶指一開始發現飛蟻，有感用掃把拍打欠效率，曾試過用火但認為效果欠佳，最後要用水處理。影片嚇怕網民，紛紛質疑「白蟻有這麼大嗎？」。事實上，飛蟻其實就是白蟻的生繁蟻，負責對外築巢繁殖。



內地網傳影片，早前南京下雨天有大量白蟻飛入民居。（微博影片截圖）

內媒報道，5月4日南京下起大雨，網上流傳一段「白蟻四處飛」照片。片段所見事主家中養了許多貓咪，全部在盯住密密麻麻的白蟻在看，其中一隻黑貓不停舉手拍打。拍片的住戶指，當時有大量白蟻入屋，「打掉下來然後用掃把掃，一開始我們是用火（燒）的形式，可能效果不是很好，然後就用水，水是管用的」。

網民指畫面看得「起雞皮疙瘩了」，又教路下雨時可以關燈「放個火盆」滅白蟻，「發現白蟻時立即關照明燈，過半小時就沒事了，如果室內有電蚊拍可電死」，但質疑「白蟻有這麼大嗎？」。

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雨天出現的飛蟻其實就是白蟻，牠們是白蟻巢穴中的生殖蟻，會出外建立巢穴繁殖，突然有大量飛蟻出現，代表附近有5年以上的成熟蟻巢。

過去有滅蟲專家接受《香港01》訪問時指，香港飛蟻多屬台灣家白蟻的繁殖蟻，雨季會離巢繁殖。牠們易被燈光吸引，雌蟻找到適合地點就會發訊號吸引雄蟻，雙雙脫去翅膀進化成白蟻。要預防飛蟻入屋，可關掉屋內的燈和窗，在窗外放一盞燈，放一盆加了洗潔精的水，讓飛蟲投水自盡。

（綜合）