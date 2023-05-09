熱褲正妹辛苦推大行李相瘋傳　網民願幫手　「人肉搜尋」原來是她

妙齡女子在街上推住行李篋，情況不算罕見，但最近社交平台流傳數張照片，引來網民「暴動」。相片可見一名嬌小大眼正妹身穿白衣熱褲，露出修長白皙雙腿，而且上圍十分驚人，當時她推着一個高度及腰的巨大行李篋，看似辛苦，令上載者詢問「該怎麼幫助她」。網民看過相片紛紛笑言願意幫手，更有台灣網民留言指「請讓她知道台灣的熱情」。



正妹推住一個接近及腰的白色巨大行李篋，看上去比較辛苦。（facebook專頁「JKF 紅燈區2.0」圖片）

每日更新網路爆紅素人正妹的facebook專頁「JKF 紅燈區2.0」日前上載3張照片，其中一張照片可見一名嬌小正妹在士多外以全白裝扮示人，身穿白色貼身短衫上衣和熱褲，連拖鞋都是白色。正妹外露的雙腿修長白皙，最吸睛的是其身材玲瓏浮凸，豐滿上圍甚有睇頭，另一張相片可見她掩住半臉拍照，露出水汪汪大眼，餘下一張照片則是正妹推住一個高度及腰的白色巨大行李篋，看上去比較辛苦，令群組管理員不禁問：「遇到一位提着行李箱的女孩，我該怎麼幫助她？」

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帖文掀起網民熱烈討論，紛紛留言「有心就得，唔好亂嚟」、「用盡全力幫她啊」、「肯定讓她知道台灣人的熱情」，更有網民笑言「她負擔最重的地方似乎不是行李箱」。亦有網民留意到照片細節，見到告示牌寫上簡體字，相信正妹來自內地，笑言「首先先飛到中國」、「教她繁體字」。

照片一度引來網民哄動，少不了有人「人肉搜尋」，有人認出圖中女子正是在抖音上擁有200多萬粉絲的網紅「淺淺」，帳戶寫明來自四川。「淺淺」經常在抖音上分享日常生活，影片吸引多人讚好，甚至有一條影片引來34萬個like。