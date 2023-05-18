狗公上腦！大食港男瞞女友邀女同學行山荒淫　稱超後悔遭網民狂轟

訴說出軌後有多難受真，是想博別人同情嗎？有港男日前在討論區進行「出軌自白」，稱自己和女友拍拖5年，女友一直對他很好，惟雙方性生活不協調，他很「大食」女友卻不愛性事。讀書時有女同學一直喜歡他，更強烈暗示想更進一步，上周他終住「狗公上腦」，主動邀對方行山，其間忍不住有親密接觸後，他伸手摸女同學的胸，最終一發不可收拾，走到無人地方讓女同學為他手淫。事後女同學要求「坐正」，唯港男稱放不下女友，希望隱瞞事件與女友繼續下去，又訴說出軌後非常困擾，自責到無法入睡。帖文引來大批網民關注，一面倒粗口連發鬧爆樓主，批評他單純為出軌找借口，希望他早日放生女友，又揶揄他和女同學才是絕配。



港男稱求學時女同學已經常想更進一步，但當時能自制。（《Guilty這個戀愛有罪嗎》 劇照）

樓主在Dcard討論區發文，稱「好對唔住女朋友，我出咗軌」，透露和女友拍拖5年，平日女友事無大小都樂意遷就他，說了一輪女友好話，包括平日吃飯不夠錢女友都會找數、送他iPhone等等，甚至有不少男生主動追求她都懶理，「缺點就係唔鍾意搞嘢，但我係一個勁大食嘅人」，意指2人性生活不協調。

帖文隨即入戲肉，樓主稱無論讀書和工作環境，他身邊一直是女生居多，「所以我好受歡迎」，讀書時有名女同學喜歡他，甚至主動想進一步「WhatsApp我都話想嚟我屋企，或者我去staycation會覆我話想同我去」，他當時仍能自制拒絕。

樓主自嘲「狗公上腦」，上星期他主動約該名女同學行山，結果一發不可收拾，雙方互有攻勢，女同學為其手淫。（《Guilty這個戀愛有罪嗎》 劇照）

然而樓主自嘲「狗公上腦」，上星期他主動約該名女同學行山，過程中對方親吻他耳朵及坐他大腿，他終於忍不住觸摸其胸部，之後一發不可收拾，在山上找無人地方，女同學為他手淫，他亦伸手撫摸對方，但無透露有無下文。未料事後女同學要求他分手，想名正言順交往。

樓主稱和女友一起經歷了許多，不想放棄，他明白已傷害女友，感覺無法回頭，「依家我唔想女朋友知道呢件事，希望做返一個好男友唔會再傷害佢對佢好好」，又指自己因出軌非常困擾，「做錯嘢瞓唔到覺，好辛苦」。

網民批評樓主與女同學都動機不純，女同學事後還想「坐正」，要求港男分手，但港男放不下女友。（《Guilty這個戀愛有罪嗎》 劇照）

帖文引來大量網民留言，無人同情樓主，更是粗口連發，「分手啦，X你老X，出完軌仲想返轉頭，ONX，放生個女朋友，渣男同渣女真係絕配」、「佢一直都係話唔想失去對佢咁好嘅女朋友，老實講真係睇唔出佢有幾愛佢女朋友，只係唔想失去一個對佢咁好、願意為佢付出咁多嘅人」。

網民批評樓主本身約女同學已動機不純，「大食同狗公上腦唔係出軌嘅藉口」，又揶揄女同學明知樓主有女友仍勾引，2人才是「絕配」，應放生女友和女同學拍拖，提醒樓主應向女友垣白，「佢唔原諒你就放過佢，出軌只有0次同無限次，一次不忠已經係死罪」。

樓主還被大批男網民鬧爆，「X你真係人渣嚟」，就想用「畀荷爾蒙沖昏頭腦」辯解，但行山不是一步登頂，全程他都有時間清楚考慮，「唔建議用狗公上腦去解釋呢段時間嘅行為係單純肉體出軌，除非你有醫學證據證明自己有精神分裂」。

（Dcard）