巨嬰人夫睇直播狂買30萬元翡翠　妻慘呻痛失還債錢　網民齊勸離婚

丈夫看直播時僅僅為了興趣，就花掉用來還債的巨款？浙江有人妻向內媒求助，指丈夫早前在快手看直播時，接連下逾150個訂單，花費30萬人民幣（約33.6萬港元）買翡翠，她慘被蒙在鼓裡，而那筆錢其實用來還債，丈夫則直認買翡翠是興趣，是發洩情緒的方法。人妻大呻自己一直替丈夫還債，而許多訂單商家根本未發貨，但都拒絕取消訂單，如果不是為了孩子，「和他100次婚都離了」。平台方卻透露，其丈夫有同意風險確認訊息，經專家確認後，該批翡翠都符合市場價值，平台協商後，商家只願作60%賠償。許多網民看完事件始末，紛紛力勸人妻盡快離婚，同情道「找了巨嬰當老公」。



謝女士的丈夫花了30萬人民幣買翡翠，但屋企仍在還債。（微博影片截圖）

40多歲、從事銷售行業的謝女士日前向浙江電視台節目《1818黃金眼》求助，她發現今年3月至5月期間，丈夫在直播平台快手的直播間花了30萬來買翡翠掛件，共約150單，查看帳戶有52件待收貨、47件待發貨、待評價（已收貨）41件，價格由68元至6,800元（約76元至7,600港元）不等。她透露丈夫喜歡翡翠，曾花上百萬買原石，到現在還有大量存放家中。

謝女士和丈夫財政本來獨立，但現時不斷為他還債，慨嘆自己想小孩有完整家庭，才努力維持現狀，「全部都給我花得一分不清」。丈夫性格非常內向，難以溝通，可以幾天不說話，僅對妻子稱「債務不用我管」，她幫丈夫還錢還到提款卡都沒錢，「估計連吃飯的錢都成問題了」，丈夫現在花的錢全是貸款、借錢、信用卡提出來的，仍繼續買。

謝女士的丈夫過去已曾花上百萬買原石。（微博影片截圖）

丈夫接受電話訪問時語氣像覺得無問題，「見着好就收藏嘛，看一看嘛」，他愛研究玉石，事前不問老婆，因為「我認為是我自己的（錢），我可以支配」，又指他心裏覺得不舒服，買翡翠是一種發洩方式，夫妻覩個性太強，難有商有量。

謝女士希望還未發貨的翡翠可以退貨退款，目前只有9單能退，8單是百元以內老闆主動退款，最大一單6,800元也退到，其餘都不願退。她一度求情說「要不是為了孩子，和他100次婚都離了」，客服無奈道不清楚其婚姻狀況，「但看在孩子的份上，你一定堅強一點」，另有已超時退貨的客服則態度強硬，認為事件不涉強買強賣，應自行承誓責任。

+ 9

快手平台客服解釋，直播平台的商家有向買家確認風險，商品無法做全額退款，相關風險確認信息列明商品屬私人定制品，下單後要二次加工拋光，加工後不支持任何理由退換。丈夫真的每單都有同意，但承認收到的每件翡翠都和預期有差距。

不過，經浙江省珠寶玉石首飾鑒定中心確認，相關翡翠掛件是A貨（翡翠業的A貨是指天然翡翠），偏藍相信是危地馬拉產，特點是打光後會得特別通透，正常光線下看會偏灰，但認為是合理的市場價，「不算上當受騙」。客服和商家協商後，對方同意退款60%，謝女士要再考慮。

網民全都關注謝女士的婚姻問題，許多人建議她盡快離婚，「維持這樣不健康的家庭有什麼意義嗎」、「現在的狀態還不如離婚呢」，繼續下去是害了孩子，「這種家庭氛圍比離婚對小孩的傷害大多了」。網民同時炮轟其丈夫是「軟飯男」，明顯有賭癮卻說成興趣，就連專家都認為不算騙人，「撿漏翻本，賭狗心理罷了，之前賭原石就知道啊」。

（綜合）