1歲B高燒抽搐昏迷！家長召不到救護車　交警說這3字3分鐘極速送院

幼童病況危急，找不到救護車怎辦？幸好有交警幫忙！安徽日前有1歲幼童發高燒驚厥（抽搐）昏迷，卻撞正路面繁忙時間，家長們打求救熱線也遲遲找不到救護車，幸好遇上正執勤的交警，對方連說3個「管」字，即在警車開路下3分鐘極速將寶寶將院，經治療後幸無大礙。網民大讚事件暖心，又稱為人家長才會知道寶寶高燒驚厥有多危險，「真的算救命之恩了」。



家長向正巡邏的交警求助，指小孩發燒昏迷急需送院。（微博影片截圖）

內媒報道，安徽毫州有1歲大的嬰兒發高燒驚厥（抽搐）昏迷，當時正值繁忙時間，家長打120（求救熱線）遲遲召不到救護車，危急之際遇到巡邏的交警。他們抱住孩子上前求救，解釋寶寶情況危急，「小孩發燒暈了，叫不了120（求救熱線），能不能送我們去醫院」。

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交警連說3個「管」字，也不等家長問下去，再說3個「走」字，「管管管，走走走」。家長抱寶寶上車後，交警迅速以警車開道，最後只用3分鐘就趕到醫院。由於送院及時，寶寶在兒科治療後已無大礙，家長不停向交警道謝，對方說完「不客氣」後就離去。

交警這次執勤的片段令網民暖翻，「真的暖心」，「有孩子的才知道高燒驚厥多嚇人，真的算救命之恩了」、「管得好」、「百姓聽到這樣的回應，心裡該是多麼地踏實」。亦有人認為要了解為何救護車會趕不及，惟網民指救護車從醫院開去在繁忙時段會有延誤，「對寶寶來說時間越長越危險」、「120也是需要派車的，比如車都派出去了，要等車回來」。

（綜合）